Многие европейские лидеры обеспокоены незначительным прогрессом в переговорном процессе под руководством США.

Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с российским диктатором на фоне разочарования в переговорах о прекращении войны в Украине, которые ведет президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Об этом сообщает Financial Times. Председатель Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. Кроме того, по его словам, это поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

"Я разговариваю с 27 лидерами стран-членов ЕС, чтобы определить лучший способ организации наших действий и выяснить, что именно нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда наступит подходящий момент для этого", – сказал чиновник.

По его словам, во время саммита лидеров ЕС, который состоялся на Кипре в прошлом месяце, Зеленский "попросил нас быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры".

В материале говорится, что многие европейские лидеры испытывают опасения из-за незначительного прогресса в переговорном процессе под руководством США. К тому же, в этих переговорах Евросоюз находится в опасном изолированном положении, когда блок может быть вынужден принять соглашение, с которым не будет согласен.

Кошта отметил, что блок будет избегать вмешательства в процесс, возглавляемый президентом Трампом. Он также признал, что от Кремля не поступало никаких сигналов о том, что Путин готов сесть за стол переговоров с каким-либо представителем ЕС:

"Да, такая возможность [провести переговоры с Путиным] существует. [Но] пока никто не видит со стороны России никаких признаков того, что она действительно желает вступить в серьезные переговоры".

Неназванный представитель Офиса президента также подтвердил факт бесед с Коштой.

"Нам нужна большая координация на европейском уровне", – сказал неназванный украинский чиновник. Он добавил, что это может принять форму "лидера, который мог бы вести переговоры с Россией от имени всех европейцев", чтобы оказывать "большее давление" на Россию.

Издание добавляет, что среди 27 лидеров блока нет консенсуса относительно того, кого следует назначить представителем ЕС в таких переговорах. Также не решено, когда следует их начать и каким будет предложение Путину.

Помощник российского правителя Владимира Путина – Владимир Ушаков заявил, что для "приостановки" боевых действий и "открытия перспектив для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования" Украина должна вывести войска из Донбасса.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что это свидетельствует о намерениях РФ продолжать войну.

Интересный момент в заявлении Ушакова заметил и спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Истинное отношение РФ к миру выдало всего одно слово помощника диктатора Путина.

