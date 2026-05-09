Президент России Владимир Путин готов вести переговоры со "всеми", включая европейцев, заявили в Кремле. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это произошло после того, как газета Financial Times сообщила о подготовке лидеров Европейского союза к потенциальным переговорам. Изменение позиции ЕС было вызвано разочарованием европейцев переговорами по прекращению войны в Украине, которые возглавлял президент США Дональд Трамп.

Председатель Европейского совета Антонио Коста заявил, что, по его мнению, у ЕС есть "потенциал" для переговоров с Путиным и что блок пользуется поддержкой президента Украины Владимира Зеленского для этого.

"Путин готов вести переговоры со всеми. Он неоднократно заявлял об этом. Мы будем готовы двигаться вперед в нашем диалоге, насколько европейцы будут к этому готовы. Однако, как неоднократно заявлял Путин, мы не будем инициировать такие контакты после позиции, занятой европейцами", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Россия утверждает, что первый шаг должны сделать европейские правительства, поскольку именно они разорвали контакты с Москвой в 2022 году после начала войны с Украиной. Песков добавил:

"Российская сторона не была инициатором полного прекращения наших отношений с ЕС. Это было инициировано Брюсселем и отдельными европейскими столицами".

Отмечается, что Путин, который в феврале 2022 года ввел войска в Украину, изображает европейские державы как поджигателей войны за поддержку Украины, оказанную на десятки миллиардов долларов в виде помощи, оружия и разведывательной информации.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал позицию президента Алара Кариса относительно необходимости будущего диалога с Россией и "упущенных возможностей" для переговоров в начале войны.

Он и президент Финляндии Александр Стубб, принимавший Кариса, заявили, что Европа должна в конечном итоге начать диалог с Россией о мире после войны в Украине и извлечь уроки из ошибок, допущенных ранее во время вторжения России в Украину.

