Вместе с французом на месте работал и украинский фотограф, который получил ранения.

Президент Эммануэль Макрон обвинил Россию в гибели французского фотожурналиста Антони Лалликана во время атаки дрона на войне в Украине.

"Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинских военных на фронте сопротивления. С глубокой печалью я узнал о его гибели от удара российских дронов", - написал он на своей странице в соцсети X.

Французский лидер выразил соболезнования семье журналиста и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны.

Гибель французского журналиста - что известно

Как сообщила 4 отдельная тяжелая механизированная бригада, в результате прицельного удара вражеского fpv-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан.

"Вместе с ним на месте работал член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное. Оба журналиста были в средствах индивидуальной защиты, и на их бронежилетах были знаки распознавания - надпись "PRESS"", - отметили военные.

В бригаде отметили, что противник в очередной раз нарушил нормы Международного гуманитарного права, что подтверждает коварство и жестокость российской армии.

Гибель известных людей на фронте в Украине

Напомним, ранее на войне погиб известный украинский актер. Речь идет об Андрее Нескубине, который также был волонтером и музыкантом.

"Он воевал два года, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны, операции. Гибель произошла в 12 км от фронта, когда он дежурил в штабе. Стерла его война разрывом авиабомбы", - написали в заметке центра "Шелтер Плюс".

Кроме того, стало известно, что на фронте погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам Антон Болдырев. В Федерации шахмат Украины поделились, что защитника похоронили в Шостке, Сумская область.

"Он был известным в Украине шахматным любителем, кандидатом в мастера спорта... И хотя больших высот не достиг, бесконечно любил шахматы и до войны активно играл в турнирах", - добавили в сообщении.

