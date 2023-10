Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол говорит, что предупреждение было дано, но "вопрос в том, на каком уровне".

Египет предупреждал Израиль о готовящемся масштабном насилии за три дня до того, как боевики ХАМАС совершили жестокое нападение.

Об этом сообщил глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам, республиканец от штата Техас Майкл Маккол, пишут The Times Of Israel и The Hill.

"Мы знаем, что Египет… за три дня до этого предупредил израильтян, что подобное событие может произойти. Я не хочу вдаваться в секретные [подробности], но предупреждение было сделано. Я думаю, вопрос заключался в том, на каком уровне", - сказал он журналистами после закрытого брифинга разведки для законодателей по поводу произошедшего.

Египетский чиновник также заявил The Times of Israel, что его разведывательная служба предупредила израильских коллег о том, что ХАМАС планирует "что-то большое" накануне внезапного субботнего нападения.

Чиновник предположил, что предупреждение не дошло до аппарата премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Сам Нетаньяху опроверг информацию о том, что их об этом предупреждали, назвав эту информацию "абсолютно ложной".

МакКол также сказал, что нападение, возможно, было запланировано еще год назад.

"Мы слышали от администрации, что разведка, похоже, тоже провалилась. Мы не совсем понимаем, как мы это пропустили. Мы не совсем понимаем, как Израиль это пропустил", - отметил он.

Египет пока официально не прокомментировал предположения о том, что он, возможно, сделал раннее предупреждение.

Но египетские СМИ, имеющие тесные связи с разведывательными службами страны, в среду процитировали источников в безопасности, опровергающих сообщения израильской прессы о том, что такое предупреждение было сделано.

Член палаты представителей Дэвид Кустофф (республиканец от штата Теннесси) заявил, что разведка правительства США "подвела нас", и выразил обеспокоенность по поводу последствий такого провала на территории США.

"Если наша разведка потерпит неудачу, а мы этого не заметим, у меня возникнут опасения по поводу нашей родины. Поэтому в долгосрочной перспективе нам необходимо убедиться, что мы можем защитить наш собственный дом… Убедиться, что мы не подвергнемся нападению на нашу родину, как это произошло с Израилем в последние несколько дней", - заявил Кустофф.

Война в Израиле - что известно

Как сообщал УНИАН, группировка боевиков ХАМАС, получившая поддержку со стороны Ирана, в минувшие выходные предприняла многоплановую внезапную атаку на Израиль, вторгнувшись в несколько израильских городов по суше, морю и воздуху, одновременно обстреливая ракетами из сектора Газа. Атака унесла жизни более 1200 человек, в основном гражданских лиц. Около 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни израильтян.

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщает, что в результате ответных ударов Израиля в палестинском анклаве погибли 1100 человек. Израиль заявляет, что он нацелен на террористическую инфраструктуру и все районы, где действует или скрывается ХАМАС. Иерусалим также заявил, что израильские силы убили около 1500 террористов ХАМАС, которые проникли на его территорию с субботы.

Способность ХАМАС оставаться незамеченным при подготовке и проведении такого масштабного и сложного нападения из тщательно контролируемого и охраняемого сектора Газа шокировала израильтян и наблюдателей во всем мире, представляя собой беспрецедентный разведывательный и оперативный провал Израиля.

Через несколько часов после субботних терактов Марк Эспер, бывший министр обороны США, заявил, что такой провал разведки окажет волновое воздействие на израильское правительство разными способами.

