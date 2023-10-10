Еще несколько десятков были задержаны, сколько сбежало в Газу - неизвестно.

После зачистки прилегающих к Сектору Газа израильских территорий на них насчитали уже около 1500 тел ликвидированных боевиков ХАМАСа. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Как сообщает пресс-служба израильской армии, сейчас ЦАХАЛ завершил эвакуацию поселений, прилегающих к Сектору Газа, продолжается прочесывание этих территорий, чтобы уничтожить террористов, которые еще могут там скрываться. Одновременно продолжается работа по ликвидации проломов в ограждении, отделяющем Израиль от Сектора Газа.

"ЦАХАЛ устанавливает блокаду с задействованием танков, самолетов и кораблей, чтобы предотвратить любой вход или выезд из Сектора Газа. ЦАХАЛ формирует окружение с участием 35 батальонов, 4 бригад, которые командуют различными секторами рядом с Сектором Газа. В районе находятся десятки тысяч бойцов", - говорится в заявлении.

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Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ричард Гехт сказал Associated Press, что ни один боевик ХАМАСа не попал на территорию Израиля с прошлой ночи, хотя новые попытки проникновения все еще возможны.

Война в Израиле - последние новости

Как писал УНИАН, правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в военном преступлении из-за блокады и ударов по Газе. Правозащитники утверждают, что во время нынешней эскалации насилия между группировкой ХАМАС и государством Израиль обе стороны прибегли к недопустимым военным преступлениям.

В ХАМАС говорят, что сами были удивлены такому "успеху" своего нападения, ведь ожидали значительно более активного сопротивления Израиля с самого начала. Также там заявили, что о планах нападения на Израиль знали лишь 6 топ-руководителей группировки.

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