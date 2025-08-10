По словам эксперта, есть автомобили, которые не стоит покупать.

Испанский механик с многолетним опытом работы Карлос Перес выделил лучшие автомобили, а также составил список самых проблемных марок. Он посоветовал, какие автомобили не стоит покупать. Об этом пишет Daily Express.

Какие марки машин чаще всего ломаются

Перес уверяет, что ему достаточно одного взгляда, чтобы отличить хороший автомобиль от проблемного. Механик высоко оценил надежность азиатских марок. Среди японских он отметил такие бренды, как Honda, Toyota и Mazda. Механик призвал не забывать о корейских марках Hyundai и Kia.

Перес отметил, что китайские автомобили набирают популярность, но обслуживать их непросто, в первую очередь, потому что детали на такие машины найти тяжело.

"Нужно учитывать, что многие запчасти поставляются напрямую из Китая, а это может увеличить время ремонта", - пояснил он.

Говоря о том, какие самые проблемные машины, Перес без колебаний назвал автомобили марок Jaguar и Land Rover. По его словам, у них есть "абсолютно заслуженная очень плохая репутация".

Он рассказал, какие самые частые поломки этих машин: для них свойственны всевозможные неисправности - от сбоев электроники до проблем с двигателем, а также они "болеют" сборкой весьма сомнительного качества.

По его мнению, современные модели концерна PSA, выпускающего такие бренды, как Peugeot, Citroën и Opel, а также модели концерна Fiat (теперь часть Stellantis) тоже не очень преуспевают.

Он отметил, что качество сборки многих американских автомобилей уступает европейским, и тем более японским. Механик пояснил:

"Прокладка электропроводки, качество креплений - это детали, которые не видны, но со временем становятся причиной проблем".

Помимо конкретных названий, Перес настаивает, что многие проблемы с машинами возникают из-за деталей, не всегда заметных на первый взгляд.

"У японского автомобиля провода могут быть хорошо защищены и правильно расположены. В других моделях те же самые провода расположены неудачно, нагреваются или перетираются", - объяснил он.

Разница, по его словам, заключается в небольших инженерных решениях, которые в конечном итоге влияют на долговечность автомобиля.

Среди своих личных рекомендаций, на противовес тому, какая машина ломается чаще всего, он упомянул модель Honda Accord, которую он описывает как "сбалансированную, комфортную и надёжную".

