Есть легкий способ сделать так, чтобы интернет работал исправно.

Низкая скорость интернета или сбои в работе сети - это одна из самых распространенных проблем, которую озвучивают украинцы, обращаясь к своим провайдерам. Оказалось, что проблему можно решить самостоятельно быстро и элементарно, если знать, как часто перезагружать роутер и зачем.

Зачем перезагружать роутер - важная причина

В любом маршрутизаторе есть процессор, оперативная память и ОС. Если роутер работает долго без перезагрузки, память и процессор перегружаются, из-за этого само устройство работает медленно, иногда даже может совсем отключаться. Самостоятельно решить такие проблемы роутер не может - ему необходимо помочь. Это главная причина, почему надо перезагружать роутер. Если делать так хотя бы раз в неделю, то вы сможете:

заново подключиться к беспроводной сети;

если Wi-FI канал выставлен автоматически, обновить его;

сбросить все неактивные сеансы на программном уровне и очистить память;

обновить протоколы сети.

Все это приведет к улучшению работы самого устройства, а вы получите возможность пользоваться быстрым интернетом. Даже не сомневайтесь, нужно ли перезагружать роутер, если есть проблемы с подключением - такое действие очень часто решает их.

Перезапустить маршрутизатор можно самостоятельно, для этого нужно отключить его от розетки и подождать минуту, затем снова подключить к сети. Если на вашей модели роутера есть кнопка питания, нажать на нее. После того как устройство включится, подождать минуту, чтобы роутер запустился и подключился к Wi-FI.

Также по необходимости можно сбросить устройство до заводских настроек, но учтите, что тогда придется настраивать его заново, возможно, с помощью специалиста. Для сброса настроек при включенном маршрутизаторе необходимо нажать на кнопку Reset, которая, как правило, находится на задней панели. Пальцами сделать этого не получится - лучше использовать скрепку. Нажимая на кнопку, держите ее около 30 секунд. После сброса настроек вам останется только войти в админпанель роутера, введя логин и пароль, которые указаны на корпусе устройства, и поменять пароль.

Сброс настроек, обычно, оптимален, если были замечены какие-то программные сбои, нужно восстановить доступ к маршрутизатору, а вы не помните пароль, или вам необходимо отдать устройство другому человеку. Иногда сброс настроек помогает ускорить и работу интернета, но это крайняя мера. Если нужно просто "обновить" роутер, лучше просто его перезагружать раз в неделю способом, описанным выше.

