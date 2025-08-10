Он подчеркнул, что Украина должна укрепить позиции и накопить резервы.

Перемирие в войне между Украиной и Россией становится все более реальным, однако даже после прекращения огня нельзя расслабляться, ведь обе стороны могут использовать это время в свою пользу. Юрий Федоренко, (позывной "Ахиллес") командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" рассказал "Телеграфу" о главной задаче, над которой должна работать Украина.

Он, в частности, отметил, что учитывая ситуацию на фронте, российская армия нуждается в перемирии больше, чем ВСУ. Но это не значит, что Украине оно вообще не нужно, поскольку даст шанс укрепить позиции и накопить резервы.

"Будем откровенны, нам тоже нужно перемирие. Почему? Потому что в случае введения режима тишины у нас будет время для того, чтобы вскопать землю. И дам ответ сразу на вопрос, что делать, когда будет перемирие. Копать, копать, копать и еще раз копать. Так копать, как никогда не копали раньше", - отмечает он.

Федренко отметил: как бы обществу и военным не хотелось выдохнуть и отдохнуть во время режима тишины, этого не произойдет, ведь это время для совсем другой работы, которую нельзя игнорировать.

Он также добавил, что история показала, что даже в случае приостановления боевых действий Россия может дождаться удачного момента и ударить снова. Ведь наложенные на РФ санкции снимут, как только Путин выполнит требования Запада, что приведет к притоку денег и усилению военной машины Кремля.

Переговоры по окончанию войны в Украине

Как писал УНИАН, вчера президент США анонсировал "обмен территориями" в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. Деталей он не привел, но "сливы" вскоре появились в западной прессе.

По данным инсайдеров, Кремль настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска с территорий, на которые претендует Россия. Из-за определенной путаницы осталось не до конца понятным, хочет ли Россия только Донецкую область, или, как и раньше, настаивает на передаче также всей Херсонщины и Запорожья.

В то же время аналитики отмечали, что если РФ получит Донбасс, Украина потеряет свою главную оборонительную линию в этой части страны, что откроет россиянам легкий путь к наступлению на Харьков и Днепр.

