Украина и ее союзники обеспокоены тем, что Трамп и Путин могут заключить сделку без них, а затем попытаться навязать ее Киеву.

Опасаясь оказаться в стороне от предстоящей встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, европейские и украинские лидеры в субботу собрались в Лондоне, вместе с высокопоставленными американскими чиновниками, чтобы понять позицию Москвы и убедиться, что Трамп понимает, о чём идёт речь.

На встрече европейцы продемонстрировали солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и постарались ясно дать понять, что США должна учитывать их общую позицию, пишет The New York Times.

Как и прежде, европейцы поддержали украинские условия: перемирие должно предшествовать переговорам о любых территориальных изменениях; Украина не отдаст России территории, которые та не контролирует; любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, включая гарантии от США.

Они также подчеркнули, что ни Вашингтон, ни Москва не могут заключать сделку "за спиной Киева или Европы", которую Трамп считает ответственной за безопасность Украины после урегулирования. И, как всегда, заявили, что НАТО не закроет двери для членства Украины, даже если сейчас это нереалистично.

Встречу, организованную главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, посетили высокопоставленные чиновники Украины и Европы. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с Путиным на прошлой неделе, должен был подключиться онлайн.

СМИ пишет, что европейцы хотели выяснить, о чём именно Путин говорил с Уиткоффом по поводу возможного урегулирования войны. "Москва давно настаивает на признании её контроля над Крымом и четырьмя другими регионами Украины: Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Но есть признаки, что она готова смягчить требования", - говорится в материале.

По европейскому пониманию, Путин хочет, чтобы за Россией закрепили Крым и весь Донбасс (Луганскую и Донецкую области), включая территории, которых Россия сейчас не контролирует. Взамен он согласился бы на перемирие с заморозкой линии фронта в других районах, включая Херсонскую и Запорожскую области, где российские войска также удерживают часть территорий.

Украина же настаивает, что сначала необходимо добиться перемирия, а уже потом разговаривать о границах. Хотя территории, которые Россия не занимает, Украина отдать не готова, согласно заявлению Зеленского.

Европейцы опасаются, что Трамп и Путин могут заключить собственную сделку и попытаться навязать её Киеву. Они подчёркивают, что времена Ялты [Ялтинской конференции 4—11 февраля 1945 года], когда США и Россия делили Европу, прошли. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсетях: "Будущее Украины не может решаться без самих украинцев. Европейцы тоже непременно будут частью решения, ведь это касается их безопасности".

Разный подход США и Европы к войне в Украине

Трамп и Уиткофф ищут быстрые решения проблем, которые имеют более широкий региональный масштаб. Недавно Трамп, к примеру, упомянул идею "обмена территориями" между Россией и Украиной, что вызвало тревогу у европейцев. Деталей было мало, но в общих чертах речь шла о передаче России всего Донбасса. .

Однако до сих пор остаётся неясно, что будет с Херсонской и Запорожской областями: заморозка линии фронта или требование отдать их России, включая стратегическую Запорожскую АЭС.

СМИ пишет, что европейцы видят в России серьёзную угрозу и опасаются, что излишние уступки лишь разожгут её аппетиты, особенно в Прибалтике. "Если границы можно менять силой, ни одна не будет в безопасности", — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Урегулирование войны в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на последние события отреагировала даже дочь спецпосланника Трампа Кита Келлога Меган Моббс. По ее словам, в руках американского лидера не только судьба Украины, но и всего мира — включая США.

Кроме того, мы рассказывали, что Украина вместе с Европой выдвинули свой мирный план с "красными линиями". Лидеры европейских стран, в частности, отклонили предложение об обмене подконтрольных Украине частей Донецкой области на прекращение огня.

