Обе страны работают над укреплением оборонного сектора и повышением технологической самостоятельности.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) активно расширяют свои программы по развитию беспилотной авиации, делая ставку не только на импорт готовых систем, но и на технологический трансфер и локализованное производство, пишет Forbes.

По данным источников, оборонный холдинг EDGE Group из ОАЭ ведет переговоры с израильской компанией Elbit Systems о поставках разведывательных беспилотников Hermes 900. Эти аппараты, способные находиться в воздухе более 30 часов и подниматься на высоту до 9 км, планируется не только закупать, но и собирать непосредственно в Эмиратах по лицензии. Предусматривается поэтапный план передачи технологий, что позволит стране стать производителем, а не только потребителем таких систем.

Этот шаг вписывается в стратегический план ОАЭ на 2025-2028 годы, направленный на укрепление оборонного сектора и повышение технологической самостоятельности.

Параллельно Саудовская Аравия наращивает собственный беспилотный парк. После визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2023 года Эр-Рияд подписал рекордное соглашение с Baykar Defense на поставку тяжелых ударных дронов Akinci, которое может предусматривать и налаживание производства на территории королевства.

Ранее ОАЭ уже закупили 20 турецких Bayraktar TB2, а переговоры о поставке до 120 таких дронов и строительстве завода по их выпуску продолжаются. Саудовская Аравия действует по похожему сценарию в рамках своей программы реформ "Видение 2030", стремясь перенести производство высокотехнологичного вооружения в страну.

Эксперты считают, что такие соглашения сигнализируют о скором смещении центра тяжести в сфере производства беспилотников на Ближнем Востоке - от роли покупателей к статусу региональных производителей и экспортеров.

