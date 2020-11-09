Кристофер Миллер временно возглавит Минобороны США / фото REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал исполняющего обязанности министра обороны США.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

"Я рад объявить, что Кристофер Миллер, весьма уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно подтвержден Сенатом), станет исполняющим обязанности секретаря обороны (министра обороны - УНИАН), с этого момента", - отметил Трамп.

Президент США отметил, что Марк Эспер, который был министром обороны, отстранен от должности.

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По мнению Трампа, Миллер отлично будет выполнять свою работу.

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Автор: Виталий Саенко