По словам официальных лиц, Иран "широко замешан" в поддержке палестинских боевиков, но никаких доказательств его прямого участия в резне в Израиле не обнаружено.

Палестинские боевики движения ХАМАС, стоящие за внезапным нападением на Израиль, начали планировать нападение по крайней мере год назад при ключевой поддержке иранских союзников, которые предоставили военную подготовку и логистическую помощь, а также десятки миллионов долларов на оружие.

Об этом заявили действующие и бывшие представители западных и ближневосточных разведок, пишет The Washington Post.

Хотя точная роль Ирана в субботнем насилии остается неясной, по словам чиновников, это нападение отражает многолетние амбиции Тегерана окружить Израиль легионами военизированных формирований, вооруженных все более совершенными системами вооружения, способными нанести удар глубоко внутри еврейского государства.

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ХАМАС получил выгоду от поддержки Ирана

Базирующаяся в секторе Газа палестинская боевая организация ХАМАС, которая совершила нападение, исторически сохраняла определенную степень независимости от Тегерана по сравнению с настоящими иранскими прокси-группировками, такими как базирующаяся в Ливане Хезболла. Но в последние годы ХАМАС получил выгоду от массовых вливаний иранских денег, а также технической помощи в производстве ракет и дронов с усовершенствованными системами наведения, а также от обучения военной тактике - некоторые из которых проводились в лагерях за пределами сектора Газа.

Официальные лица США и Израиля заявили, что у них пока нет убедительных доказательств того, что Иран санкционировал или напрямую координировал нападение, в результате которого погибло более 900 израильтян и тысячи были ранены. Но действующие и бывшие сотрудники разведки заявили, что это нападение имело признаки поддержки со стороны Ирана, а известные чиновники в Тегеране публично хвастались огромными суммами военной помощи, предоставленной ХАМАСу в последние годы.

"Если вы обучаете людей пользоваться оружием, вы ожидаете, что они в конечном итоге его применят", - сказал представитель западной разведки на условиях анонимности. Чиновник и второй западный аналитик, имеющий доступ к секретной разведывательной информации, заявили, что анализ, проведенный после нападения, указывает на многомесячную подготовку со стороны ХАМАСа, начавшуюся как минимум еще в середине 2022 года.

Более десятка аналитиков разведки и военных экспертов выразили удивление скрытностью и изощренностью нападения ХАМАС, которое включало в себя скоординированные рейды через израильскую границу сотен боевиков, передвигавшихся по суше, морю и воздуху, включая моторизованные парапланы. Наземное наступление сопровождалось роями ракет и беспилотников, которые начали проноситься через границу рано утром в субботу, поражая цели с точностью, невиданной в предыдущих атаках ХАМАС. Хотя у палестинской группировки есть боеспособные силы и местные сборочные линии для ракет и беспилотников, атака субботнего масштаба была бы чрезвычайно сложной задачей без значительной внешней помощи, говорят аналитики.

"Объем подготовки, логистики, связи, персонала и вооружения оказывает огромное влияние. Это предполагает как причастность Ирана, учитывая сложность атаки, так и подчеркивает колоссальный провал разведки", - сказал Марк Полимеропулос, бывший старший оперативный офицер ЦРУ, служивший в контртеррористических подразделениях на Ближнем Востоке.

Использование парапланов - напоминающее нападение Народного фронта освобождения Палестины в Израиле в 1987 году, в результате которого погибло несколько солдат, - "конечно, требовало обучения за пределами сектора Газа", - добавил Полимеропулос.

"Что я могу сказать без сомнения, так это то, что Иран в целом замешан в этих нападениях. Иран на протяжении десятилетий был основным сторонником ХАМАС. Они обеспечили их оружием. Они организовали им обучение. Они оказали им финансовую поддержку. Итак, с точки зрения широкого соучастия, мы совершенно ясно представляем себе роль Ирана", - заявил в интервью CBS News заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Иран отрицает свое участие

Иран отрицает свою прямую роль в субботнем нападении, одновременно хваля боевиков ХАМАС, совершивших его.

"Мы не участвуем в ответе Палестины, поскольку его принимает исключительно сама Палестина", - говорится в заявлении миссии Тегерана при ООН.

Однако другие иранские официальные лица публично приветствовали нападение, подчеркивая при этом свои тесные связи с ХАМАС.

Помощь ХАМАСу от Ирана - что известно

Лидер ХАМАС Исмаил Хания признал в интервью в прошлом году, что его группа получила 70 миллионов долларов военной помощи от Ирана. Согласно отчету Госдепартамента от 2020 года, Иран ежегодно предоставляет около 100 миллионов долларов палестинским террористическим группам, включая ХАМАС, Палестинский исламский джихад и Народный фронт освобождения Палестины (Главное командование).

Действующие и бывшие сотрудники разведки подтвердили, что Иран предоставил ХАМАСу техническую помощь в производстве более 4000 ракет и вооруженных дронов, запущенных на Израиль с субботы. Некоторые боевики ХАМАСа также прошли обучение передовой военной тактике, в том числе в ливанских лагерях, укомплектованных техническими советниками из иранского Корпуса стражей исламской революции и "Хезболлы", сообщили официальные лица.

Боевики ХАМАС, прошедшие обучение, скорее всего, были элитными офицерами, которые передавали навыки другим боевикам в самой Газе, говорит Майкл Найтс, эксперт по поддерживаемым Ираном группировкам и основатель блога Militia Spotlight.

"Это подход "обучать тренера". Вам не нужно много делать, чтобы обучить кого-то управлять системой дронов, что уже не является сложной задачей", - сказал Найтс.

С другой стороны, по его словам, общевойсковые возможности прорыва, продемонстрированные во время субботнего штурма, "явно где-то практиковались и тщательно планировались. В результате общевойсковых атак пал целый ряд укрепленных позиций. И это просто так не делаешь".

В течение многих лет главным союзником Ирана в секторе Газа была другая группировка: Палестинский исламский джихад. Но постепенно Тегеран начал укреплять свои связи с лидерами ХАМАС и увеличивать его поддержку, говорит Рэй Такей, старший научный сотрудник по ближневосточным исследованиям Совета по международным отношениям.

"Эти отношения углубились за последние несколько лет. Это финансовые, политические и, в какой-то степени, оперативные", - сказал Такей.

Майкл Айзенштадт, директор программы исследований в области обороны и безопасности Вашингтонского института сказал, что отношения с Ираном развились в результате мирного процесса в Осло в начале 1990-х годов, когда Тегеран искал способы сорвать усилия по заключению мирного соглашения между палестинцами и Израилем. Именно тогда Иран впервые предоставил ноу-хау - поясы со взрывчаткой, используемые палестинскими террористами-смертниками.

По его словам, кампании террористов-смертников, проводимые как ХАМАСом, так и Исламским джихадом, оказали "значительное влияние" на мирный процесс. ХАМАС запустил свою первую самодельную ракету "Касам" в 2001 году во время второй интифады. Но это было очень элементарно, с использованием труб и самодельной топливной смеси, полученной из сахара и других распространенных компонентов.

"Иран на протяжении многих лет оказывал ХАМАСу большую помощь в плане ракетных возможностей. Главным оружием иранских доверенных лиц являются ракеты, и их становится всё больше. Вы видите это повсюду - в Ираке, ХАМАС, хуситах, Хезболле. Это во многом вдохновлено иранским примером и советами", - сказал Айзенштадт.

ХАМАС - независимый субъект

Однако другие аналитики подчеркнули репутацию ХАМАСа как независимого субъекта, способного проводить изощренные террористические операции без внешних указаний или надзора.

"Это война между ХАМАСом и Израилем, в которой Иран поддерживает ХАМАС, но ХАМАС командует", - сказал Брюс Ридель, бывший эксперт ЦРУ по борьбе с терроризмом, а ныне старший научный сотрудник Брукингского института.

Хотя нет никаких сомнений в том, что ХАМАС координирует свои действия с Ираном, относительная независимость группировки делает ее более сложной целью для израильских и западных спецслужб, добавил Ридель.

"Они обычно не предоставляют информацию иранским консультантам, которые затем передают ее домой. В Газе нет советников", - сказал Ридель, отметив, что рядовым бойцам ХАМАСа сложно покинуть Газу для обучения за границей.

Ракеты и снаряды - иранского происхожденя

Ракеты и снаряды, запущенные ХАМАС, возможно, были местного производства, но они имеют явное иранское происхождение, говорят аналитики и эксперты по оружию.

Несколько лет назад иранские ракеты были переправлены контрабандой из Египта через Синай в сектор Газа. Но после того, как президент Абдель Фатх Ас-Сиси пришел к власти, Египет закрыл многие туннели, соединявшие Синай с Газой, а Иран начал помогать ХАМАСу развивать местный потенциал.

"Лучше дать своим доверенным лицам возможность производить эти материалы самостоятельно, чем беспокоиться о логистических маршрутах, которые можно перехватить и перекрыть", - сказал Айзенштадт.

По словам Айзенштадта, на некоторых ракетах, производимых Палестинским исламским джихадом и ХАМАСом, в чертежах используются термины на фарси. А беспилотник, используемый ХАМАСом, под названием "Шахаб", создан на основе иранского "Абабиля-2", барражирующего боеприпаса, который, по словам Айзенштадта, почти идентичен модели, используемой в Йемене хуситами, еще одним иранским марионетками.

Хотя Армия обороны Израиля заявила, что нет никаких доказательств оперативного участия Ирана в нападении, используемая тактика во многом "соответствует иранской концепции операций", направленная на создание "перекрестка огня" - совершать атаки каждые несколько месяцев или лет, чтобы "подорвать моральный дух Израиля, подорвать устойчивость Израиля" с целью "подорвать долгосрочную жизнеспособность Израиля", сказал Айзенштадт.

Война в Израиле 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября рано утром палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. Боевики из Сектора Газа совершили массированный ракетный удар по территории Израиля, прорвали границу и убивали мирных жителей и захватывали их в заложники.

Израиль начал операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС и наносит ответные удары по сектору Газы. 8 октября военно-политический кабинет Израиля поддержал введение пункта 40 Алеф, что означает официальное объявление войны впервые за 50 лет.

9 октября ХАМАС заявил, что открыт для обсуждения возможного перемирия с Израилем, поскольку "достиг своих целей". Террористы также заявляли, что держат в заложниках около 130 израильтян, в том числе и армейских чиновников. Вчера вечером они сказали, что будут казнить их, если Израиль будет бить по сектору Газы или решит провести наземную военную операцию. Ранее представитель Израиля в ООН сказал, что никаких переговоров больше не будут проводить.

По последним данным, в результате нападения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян достигло 900, в медицинские учреждения страны уже обратилось 2 500 граждан. В ЦАХАЛе назвали произошедшее самой ужасной резней в истории Израиля.

10 октября стало известно, что Армия обороны Израиля восстановила контроль над границей с сектором Газа.

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