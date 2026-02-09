Европа бьет тревогу: европейцы срочно ищут альтернативу Visa и Mastercard, - FT

Около двух третей всех карточных транзакций в еврозоне осуществляют именно американские компании.

Европейские чиновники и банкиры предупреждают, что доминирование американских платежных гигантов Visa и Mastercard стало критической уязвимостью для Еврозоны.

Европа должна срочно уменьшить свою зависимость, поскольку в случае ухудшения отношений с США американское доминирование на европейском рынке может быть использовано как оружие, пишет газета Financial Times.

Глава Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Веймерт заявила, что Европа остается очень зависимой от международных платежных решений.

"У нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние платежные карточные системы, но у нас нет ничего трансграничного. Если мы говорим, что независимость настолько важна, и все мы знаем, что это вопрос времени. Нам нужно срочно действовать", – отметила Веймерт.

По данным Европейского центрального банка, Visa и Mastercard обрабатывали почти две трети всех карточных транзакций в Еврозоне в 2022 году, а 13 стран ЕС вообще не имеют национальной альтернативы. Даже там, где такие системы существуют, их использование сокращается.

Европейские чиновники опасаются, что в случае ухудшения отношений с США платежную инфраструктуру можно будет использовать как рычаг давления.

Банки-участники EPI в 2024 году запустили европейскую альтернативу Apple Pay – цифровую платежную систему Wero. Сейчас платформой уже пользуются 48,5 млн человек в Бельгии, Франции и Германии, а к 2027 году она планирует расширить свою деятельность на онлайн-платежи и платежи в магазинах.

Параллельно ЕЦБ продвигает проект цифрового евро (электронного кошелька), который должен усилить монетарную суверенность блока. Если цифровой евро примут, все торговцы в Еврозоне будут обязаны принимать его до 2029 года.

Некоторые политики видят в нем фундамент для будущей европейской версии Visa или Mastercard. Но несмотря на амбиции, есть опасения, что цифровой евро появится слишком поздно.

"Проблема с цифровым евро заключается в том, что он появится через несколько лет, возможно, после окончания срока полномочий президента США Дональда Трампа. Поэтому я думаю, что мы немного опоздали", – добавила Мартина Веймерт.

В апреле 2025 года глава Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала ЕС отказаться от американской платежной системы Visa. Она отметила, что евро может стать альтернативой доллару и принести блоку огромные выгоды.

В сентябре 2025 года агентство Reuters писало, что министры финансов Евросоюза согласовали дорожную карту для запуска цифрового евро, который, по замыслу, должен стать альтернативой доминирующим в настоящее время американским платежным системам Visa и Mastercard.

Дискуссии о цифровом евро, поддерживаемом Европейским центральным банком, обострились в этом году, поскольку ЕС стремится уменьшить зависимость от других стран в таких ключевых сферах, как энергетика, финансы и оборона.

