Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом

Уша Вэнс стала первой второй леди в истории США, которая беременна во время пребывания в офисе.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс объявили, что ждут четвертого ребенка, который должен родиться в июле 2026 года. Эта новость делает Ушу первой второй леди в истории США, которая беременна во время пребывания в офисе, пишет Business Insider.

Пара познакомилась во время учебы в Йельской юридической школе, где началась их романтическая история, а затем поженилась в 2014 году на церемонии, сочетавшей христианские и индуистские традиции.

Уша, юрист с престижными стажировками, включая работу в юридической клинике в Йеле и в Верховном суде США, фактически поставила карьеру на паузу после того, как ее мужа избрали вице-президентом.

Хотя изначально она не стремилась вступать в политику, Уша активно поддерживала Вэнса во время его политической деятельности – от съемок в предвыборных рекламных роликах до выступлений на съездах.

У пары трое детей: Эван, Вивек и Мирабель, и теперь они вместе готовятся к пополнению семьи.

Несмотря на их заметную роль в политической жизни, отношения Вэнса и Уши также привлекали внимание общества из-за разницы в происхождении (Уша – дочь иммигрантов из Индии) и межконфессиональной семейной динамики.

Личная жизнь Вэнса – последние новости

Новость о пополнении в семье Вэнса появилась на фоне слухов о том, что он якобы закрутил роман с другой женщиной. Недавно американские соцсети взорвались обсуждениями после того, как на публичном мероприятии Turning Point USA в Университете Миссисипи вице-президент США Джей Ди Вэнс тепло обнял Эрику Кирк, вдову застреленного консервативного активиста Чарли Кирка.

В своей речи Эрика назвала Вэнса "своим хорошим другом" и даже сравнила его с покойным мужем.

