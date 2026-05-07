В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро на четверг

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 7 мая, снизился на 15 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,45 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в четверг подешевел на 20 копеек и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 52,08 гривни.

Национальный банк Украины установил на четверг, 7 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,61 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 21 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 7 мая, снизился на 2 копейки и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

