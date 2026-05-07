Смерть Путина может стать началом еще большего хаоса: Newsweek описал возможный сценарий

Внезапное исчезновение диктатора "может создать черную дыру, в которую затянет всю систему".

Внезапная смерть российского диктатора Владимира Путина или его отстранение от власти, вероятно, не ускорят окончание войны, а создадут дополнительные риски. Об этом говорится в аналитической статье Newsweek.

Издание обращает внимание, что в последнее время в России существенно усилили меры безопасности вокруг Путина. По данным европейской разведки, глава Кремля все чаще находится в бункерах, опасаясь покушения или государственного переворота. В его окружении возросло количество проверок, сокращен круг доверенных лиц, ограничены коммуникации и передвижения.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль нервничает из-за возможных атак украинских дронов во время парада 9 мая в Москве. Впрочем, как отмечается, наибольшая угроза для Путина может исходить не извне, а изнутри самой российской системы.

В публикации говорится, что на протяжении четверти века Путин выстраивал систему, в которой он является арбитром, покровителем и окончательным судьей.

"Он натравливает друг на друга элитные группировки, заставляя их бороться за его благосклонность – ключ к богатству и успеху в современной России. Почти ничего политически важного не происходит без его прямого или молчаливого одобрения", – пишут авторы.

При этом, отмечают они, Путин накопил огромную личную власть, существенно ослабив влияние институтов и отдельных лиц вокруг себя, он стал "центром политической вселенной России, и его внезапное исчезновение может создать черную дыру, в которую затянет всю систему".

Самая большая угроза для Путина

Издание соглашается, что Украина представляет для Путина серьезную угрозу. Мол, она уже продемонстрировала способность наносить удары вглубь России, в частности по Москве, с помощью дронов или специальных операций по закладке взрывчатки в автомобили.

"Но самая большая угроза для Путина, вероятно, исходит изнутри созданного им "государства-мафии" – от амбициозного соперника, который увидит шанс воспользоваться экономическим кризисом и неудачным ведением войны против Украины", – говорится в материале.

В издании считают, что потенциал для такого сценария уже существует: достаточно вспомнить июнь 2023 года, когда бойцы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина захватили штаб в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву.

Новые лица путинизма

Согласно разведывательному отчету США, возросла напряженность между российскими силовыми структурами в отношении защиты высокопоставленных чиновников от возможных покушений. Кроме того, отчет разведки свидетельствует, что в Кремле опасаются влияния бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Об этом, в частности, свидетельствует арест в марте 2026 года его бывшего заместителя Руслана Цаликова.

Издание назвало нескольких человек, которые потенциально могли бы заменить Путина – "естественным путем или в результате заговора". Это – бывший охранник и помощник Путина Алексей Дюмин, кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В то же время отмечается, что такие представители старой силовой элиты, как экс-секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев или директор ФСБ Александр Бортников, скорее могут быть теми, кто будет блокировать определенных кандидатов, чем претендентами на власть.

"Но ни одно из этих имен не решает главной проблемы системы – незаменимой роли самого Путина. Именно он объединяет различные группировки, балансируя между ними с помощью покровительства и страха. И возникает вопрос: кто вообще способен воссоздать или реформировать такую систему?" – задают вопрос авторы.

Согласно конституции, в случае смерти Путина исполняющим обязанности президента станет премьер-министр. Сейчас это Михаил Мишустин. Но, как предполагают в издании, "за кулисами сразу начнется жестокая борьба за власть между элитными кланами ядерного и чрезвычайно милитаризованного государства".

"Кто угодно, только не Путин" – слишком простой подход

Авторы отмечают, что Россия – это не парламентская демократия, где оппозиционный политик может просто прийти к власти через выборы. Россия – это военная автократия, где ключевую роль играют спецслужбы, военные командиры, президентская охрана, олигархи и региональные элиты, чьи интересы часто конфликтуют между собой.

Поэтому, как предполагают авторы, принятие нового лидера российской элитой может оказаться проблематичным, ведь институты слабы, а власть слишком сконцентрирована в руках президента. Наибольшие шансы выжить будет иметь тот преемник, который сможет запугать остальных.

И здесь даже не сработает аргумент, что внезапный уход Путина мог бы открыть путь для лидера, заинтересованного в снятии санкций, прекращении боевых действий или улучшении отношений с Западом, считает издание. Хотя, как предполагает издание, это возможно на более позднем этапе, после того, как кто-то вообще переживет первую волну борьбы за власть. Но даже тогда это потребует радикального изменения мышления в системе, которую Путин строил более 25 лет.

Важный фактор – ситуация внутри российского общества

Структурные слабости России не уменьшают риски, а наоборот, могут сделать борьбу за власть еще более взрывоопасной, считает издание. По данным проекта Russia Matters Гарвардской школы Кеннеди, оценки российских потерь существенно различаются, но одна из западных оценок по состоянию на февраль 2026 года говорит о примерно миллионе убитых или раненых россиян. Это означает, что война затронула огромное количество семей.

Недовольство может обернуться против Кремля, пишут аналитики. Но если большинство россиян продолжат обвинять в войне НАТО, это только усилит антизападную ярость и агрессивность Москвы.

Есть еще и экономические проблемы: процентные ставки и инфляция чрезвычайно высоки, российские резервы истощены, государственные ресурсы направляются на поддержку войны в Украине, последствия санкций. История свидетельствует, что авторитарные общества с националистическими тенденциями и плохой экономикой часто скатываются к ненавистническому насилию, напомнило издание.

Дополнительным фактором риска станет демобилизация. Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль уже видит в ветеранах потенциальную угрозу стабильности режима.

Отдельный отчет Global Initiative утверждает, что ветераны войны против Украины, включая бывших осужденных, уже способствуют росту насилия, организованной преступности и давления на полицию и социальные службы.

После войны Россия вернет домой сотни тысяч людей, травмированных и озлобленных жестокой войной и разочарованных бедным миром. Государство, которое одновременно находится под военным давлением, в состоянии криминализации и экономического кризиса, может стать менее предсказуемым, но не менее агрессивным, считают авторы.

Одна проблема может породить десятки других

По мнению авторов материала, Запад не должен воспринимать возможное падение Путина как автоматическое решение проблемы. Даже если после него появится новый лидер, система, построенная на агрессивном имперском курсе и конфронтации с Западом, может сохраниться. Более того, новый руководитель России может оказаться еще более жестким, пытаясь доказать свою силу после внутренней борьбы за власть.

"Внезапная смерть Путина положит конец правлению одного человека, но не разрушит созданную им систему. США и их союзники могут стремиться к справедливости для Украины, но в то же время должны понимать: неконтролируемый коллапс российской власти не будет справедливостью.

Это будет кризис с ядерным оружием, вооруженными группировками и войной, которая уже продолжается", – заключает издание.

По мнению аналитиков, смерть Путина может решить одну проблему, но способна создать десятки новых.

Путин загоняет Россию в ловушку

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что Россия довоевала до того, что их главный парад уже зависит от Украины. По его мнению, это свидетельствует о том, что давно пора России прекратить войну.

Также The Times писало, почему война в Украине становится ловушкой для Путина. Анализируя ситуацию с проведением парада в России, издание отметило: то, что после четырех лет изнурительных боев такая страна, как Украина, с населением, которое сейчас составляет менее 40 миллионов, и национальным ВВП, меньшим, чем ВВП Греции, может угрожать флагманскому событию России, является свидетельством провала Путина. Его добровольная война против более слабого соседа превратилась в болото, катастрофу в замедленном темпе.

