Курс валют в Украине 7 мая: сколько стоит доллар

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,65 грн, евро – 51,23 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 7 мая, снизился на 2 копейки и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,79 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,70 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 51,50 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 7 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,61 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 21 копейку.

В мае резких курсовых колебаний не ожидается, поскольку ситуацию будут сдерживать ожидания международной помощи, налоговые платежи в конце месяца и ожидания укрепления курса гривни в июне, прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Вас также могут заинтересовать новости: