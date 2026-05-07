'Мы не выдержали': популярная блогерша выехала из Украины

Даша рассказала о своем решении в сети.

Популярная украинская блогерша Даша Евтух, у которой более 420 тысяч подписчиков в Instagram, уехала из Украины.

Этой новостью она поделилась в своем Instagram вчера, 6 мая, и показала фото с вещами и детской коляской.

"Мы уехали из Украины. Мы не выдержали. Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует", – написала блогер.

Евтух не уточнила, в какую страну уехала жить. Однако позже объяснила, почему приняла такое решение:

"В последнее время я во многом виню себя, много о чем думаю, не могу остановиться. Я думаю о том, что я мало всего делаю, может, я что-то делаю не так, как надо, как "правильно", может, надо по-другому. Это касается всего. У меня нет того баланса, о котором все говорят. В последнее время меня внутри накрывает. Возможно, я запуталась, возможно, я сдалась".

К слову, в начале апреля этого года россияне разрушили дом блогерши Даши Евтух в Полтаве. Впоследствии она объявила сбор средств, и пользователи обвинили ее в сокрытии правды.

