Только 12% за поддержку ВСУ: опрос показал отношение сторонников Мадьяра к Украине

Смена политического вектора в Венгрии пока не привела к радикальному пересмотру отношения к войне в Украине.

Результаты нового опроса показали, что венгры, проголосовавшие за будущего премьер-министра Петера Мадьяра на выборах в прошлом месяце, ждут перемен. Они остались разделены по вопросам, критически важным для ЕС, таким как поддержка Украины и необходимость для Венгрии обуздать свою зависимость от российских энергоносителей.

В то время как 64% опрошенных подчеркнули, что ожидают от нового правительства улучшения отношений с Киевом, хотя поддержка украинских военных усилий остается низкой: 24% поддерживают идею оказания Будапештом финансовой помощи Украине, а 12% поддерживают предоставление военной помощи, пишет The Guardian.

Более половины опрошенных, 52%, выступили против прекращения импорта российских энергоносителей в страну.

Видео дня

"Уверенная победа Петера Мадьяра стала голосованием за внутренние изменения, а не за геополитический разворот. отя венгры готовы перевернуть страницу после многих лет коррупции и изоляции, они провели четкие красные линии вокруг энергетической независимости и национальной безопасности своей страны – реалий, которые придется уважать лидерам в Брюсселе", – заявил Павел Зерка из Европейского совета по международным отношениям, заказавшего исследование.

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю на политическую карту. Избранный премьер-министр победил отчасти благодаря обещанию перезагрузить отношения Венгрии с ЕС, однако он планирует сделать это внутри окрепшего блока центральноевропейских стран под руководством единомышленников.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что Зеленский поделился своими ожиданиями от правительства Мадьяра. В частности, он рассчитывает на конструктивные отношения с новой венгерской властью.

Вас также могут заинтересовать новости: