Джонни Кейдж врывается в 'Мортал Комбат II': обзор нового экшна по мотивам культовой видеоигры

УНИАН делится впечатлениями об очередной экранизации "Смертельной битвы".

7 мая 2026 года в украинский прокат выходит фантастический комедийный экшен "Мортал Комбат II" (Mortal Kombat II) – очередная попытка перенести на "большие экраны" культовую видеоигру 90-х, в которой судьба человека решалась на боевой арене. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 1992 году, на пике популярности фильмов о боевых искусствах, компания Midway Games выпустила видеоигру Mortal Kombat в жанре файтинга, название которой дословно переводится как "Смертельная битва". Ее сюжет разворачивался вокруг вымышленного десятого турнира "Смертельной битвы", на котором состязались лучшие бойцы из Земного и Внешнего царств, чтобы определить судьбу человечества. На тот момент игра была на порядок выше предшественников в этом жанре, радуя игроков не только яркими боевыми приемами (чего только стоит легендарное Fatality), но и интересными разноплановыми игровыми персонажами.

На фоне успеха первой игры уже в 1993 году вышло ее продолжение, а еще через два года вышла и третья часть. Всего на сегодняшний день вышло около 20 новых версий игры Mortal Kombat – последняя в 2023 году.

Параллельно уже в 1995 году вышел фильм "Мортал Комбат" режиссера Пола В. С. Андерсона (потом он снял несколько частей "Обители зла" с Милой Йовович), в котором роль Рейдена исполнил… белокурый французский актер Кристофер Ламберт. И хотя картина получила посредственные отзывы критиков – несмотря на впечатляющие на тот момент спецэффекты и зрелищные боевые сцены, сюжет признали слабым, она все же стала настоящим хитом проката – при бюджете около 20 миллионов долларов фильм собрал в прокате более 122 миллионов долларов.

В 1997 году был выпущен сиквел под названием "Смертельная битва: Уничтожение" режиссера Джона Р. Леонетти (далее в его карьере были фильмы "Проклятье Аннабель", "Эффект бабочки 2" и "Молчание"), правда, с заменой большинства главных актеров. Впрочем, этот фильм получил негативные отзывы, поэтому студия решила свернуть планы по съемке продолжения – несмотря на то, что вторая часть все же смогла окупиться в прокате.

И вот почти через 25 лет, в 2021 году, вышел перезапуск кинофраншизы. Эта лента существенно изменила подход к большинству главных персонажей – от их истории до внешности, а также ввела нескольких новых, в частности, бойца смешанных единоборств и потомка Скорпиона Коула Янга, созданного специально для фильма.

Лента получила смешанные отзывы критиков и собрала в прокате лишь чуть больше, чем было потрачено на ее производство (но не забываем, что ее выход пришелся на ковидные времена, когда кинотеатры работали в ограниченном режиме), однако все равно получила "зеленый свет" на продолжение. Более того, ее съемку доверили все тому же Саймону Маккуойду, для которого "Мортал Комбат" 2021 года стал режиссерским дебютом после многих лет работы в рекламе.

О чем фильм

Фактически фильм 2021 года был "разминкой" перед десятым турниром "Смертельной битвы" – там раскрывалась мифология вселенной и происходило знакомство лишь с несколькими центральными персонажами, поэтому перед просмотром второй части было бы не лишним пересмотреть первую (тем более что там действительно есть немало отличий от оригинальной видеоигры).

А вот сиквел 2026 года уже переносит зрителей непосредственно на поля финальной битвы, на которой решается судьба человечества – если Внешний мир победит в десятый раз, главный антагонист видеоигр Шао Кан поработит Землю (в первом фильме этого персонажа не было, как и многих других важных героев).

Также фильм вводит таких главных персонажей видеоигр, как голливудский актер Джонни Кейдж и принцесса Эдении Китана (а также Джейд, король Джерод, королева Синдел, некромант Куан Чи и вождь таркатанов Барака).

Кто в главных ролях

Собственно, главным звездным пополнением во второй части стал новозеландец Карл Урбан – звезда сериала "Пацаны", которого также можно было увидеть в таких кинохитах, как "Властелин колец: Две башни", "Властелин колец: Возвращение короля", "Хроники Риддика", "Звездный путь", "Судья Дредд" и "Тор: Рагнарок". Он воплотил образ Джонни Кейджа – харизматичной, но угасшей звезды боевиков, который когда-то был ловким бойцом с многообещающими спортивными перспективами. Теперь ему предстоит вспомнить все свои боевые навыки и проявить креативность, чтобы дать отпор злу. А времени у него мало, ведь в отличие от других защитников Земли он до сих пор не раскрыл свою суперсилу.

При этом из предыдущего фильма к своим ролям вернулись большинство исполнителей: Льюис Тан (Коул Янг), Джессика Макнейми (Соня Блейд), Мехкад Брукс (Джексон "Джекс" Бриггс), Таданобу Асано (лорд Рейден), Луди Лин (Лю Кан), Макс Хуан (Кунг Лао), Чин Хан (Шан Цзун), Джош Лоусон (Кано), Хироюки Санада (Ханзо Хасаши / Скорпион) и Джо Таслим (Би-Хань / Саб-Зиро).

Среди новых имен в касте – Аделин Рудольф ("Хэллбой: Горбун", сериалы "Леденящие душу приключения Сабрины", "Обитель зла"), сыгравшая Китану, Тати Габриэль ("Uncharted: Неизведанное", сериалы "Ты", "Леденящие душу приключения Сабрины"), которой досталась роль Джейд, Мартин Форд ("Форсаж 9", "Рыжая Соня"), воплотивший образ Шао Кана, Десмонд Чиам (сериал "Сокол и Зимний солдат"), сыгравший короля Джерода, и Деймон Герриман ("Магичесике двери", "Байкеры", "Одно целое"), который воплотил образ некроманта Куан Чи – кстати, в первой части он также озвучил Кабала.

Реакция на фильм

Первые отзывы прессы о фильме скорее положительные – и несколько лучше, чем у первой части.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 74% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 49 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Мортал Комбат II" однозначно оказался более масштабным, чем его предшественник – и по форме, и по содержанию. Зрителей ждут два часа эпических боев, переживания за судьбы побежденных героев, милые пасхалки "для настоящих фанатов", остроумные шутки и убийственная харизма Карла Урбана.

Да, кто-то из авторитетных критиков может упрекнуть создателей в определенных сюжетных поворотах, однако такие фильмы создаются в первую очередь не ради сюжета, а для зрелища и развлечения. И смотреть его однозначно стоит на "большом экране".

В то же время уже известно, что ведется разработка третьей части франшизы – и финал второй части дает на это определенные намеки. Впрочем, все зависит от того, насколько успешным получится "Мортал Комбат II" – нам же хотелось бы увидеть продолжение.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

***

