Ученые обнаружили неожиданный эффект от употребления кофе на ночь

Кофе перед сном увеличивает склонность к риску.

Чашка кофе вечером может стать лучшим способом закончить затянувшиеся задачи или справиться с кратковременной усталостью. Научные данные свидетельствуют, что пить кофе перед сном не так уж и вредно, особенно если вам нужен прилив энергии, чтобы не заснуть. Однако этот прилив сил может также иметь некоторые странные последствия.

Как пишет thetakeout.com, новое исследование показало, что употребление кофеина перед сном может привести к импульсивному поведению и заставить рисковать больше.

В частности, исследователи из Техасского университета в Эль-Пасо изучили влияние кофеина на плодовых мушек в ночное время. Используемый ими вид имеет генетическую и нервную системы, схожие с человеческой. Серия экспериментов показала команде, что плодовые мушки вели себя непредсказуемо из-за ночного кофеина.

"В нормальных условиях мушки перестают двигаться при сильном потоке воздуха. Мы обнаружили, что мушки, потребляющие кофеин ночью, были менее способны подавлять движение, демонстрируя импульсивное поведение, такое как безрассудные полеты, несмотря на эти неприятные условия", – сказал исследователь Эрик Сальдес.

Кроме того, в клинических испытаниях с использованием моделей плодовых мушек ученые наблюдали, что самки плодовых мушек проявляли более импульсивное поведение, несмотря на то, что получали ту же дозу кофеина, что и самцы.

"У мушек нет человеческих гормонов, таких как эстроген, что предполагает, что повышенная чувствительность у самок обусловлена ​​другими генетическими или физиологическими факторами", – сказал член исследовательской группы и профессор биологических наук Кён-Ан Хан.

Исследователи указали, что их выводы могут помочь объяснить, как употребление кофе на ночь влияет на импульсивное поведение у людей, и особенно у женщин, но для получения окончательных результатов необходимы дальнейшие исследования.

