'Могу быть полезным': Эпштейн искал выход на Путина, - CNN

Опубликованные документы Минюста США свидетельствуют о многолетних попытках финансиста выйти на контакты с российской верхушкой.

Опубликованные Министерством юстиции США документы свидетельствуют, что финансист Джеффри Эпштейн на протяжении многих лет пытался сблизиться с высокопоставленными чиновниками России, в частности с правителем Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими представителями российской элиты, пишет CNN.

Переписка с российскими дипломатами

Согласно материалам, Эпштейн поддерживал регулярные контакты с тогдашним послом России в ООН Виталием Чуркиным до его смерти в 2017 году. В документах отмечается, что Чуркин встречался с Эпштейном в Нью-Йорке, а сам финансист предлагал помощь его сыну с трудоустройством в финансовой сфере.

В июне 2018 года Эпштейн отправил электронное письмо тогдашнему генеральному секретарю Совета Европы Торбьорну Ягланду, предложив передать Владимиру Путину сигнал о готовности к контактам через Сергея Лаврова.

"Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров мог получить информацию, поговорив со мной. Виталий Чуркин раньше так делал, но он умер?!" – написал Эпштейн.

Ягланд ответил, что встретится с помощником Лаврова и поднимет этот вопрос.

Попытки выйти на Путина

Документы также содержат переписку 2013–2014 годов, в которой Эпштейн неоднократно заявлял о желании лично встретиться с Путиным. Он утверждал, что "может быть полезен" в вопросах привлечения западных инвестиций в Россию, и настаивал на конфиденциальных многочасовых переговорах.

В письмах бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Бараку Эпштейн писал, что Ягланд планирует встречу с Путиным в Сочи, и якобы предлагал передать российскому лидеру сообщение о своей "полезности". В то же время в документах нет подтверждения, что такая встреча когда-либо состоялась.

На фоне обнародованных материалов норвежский следственный орган Økokrim объявил о начале расследования в отношении Торбьорна Ягланда. Его адвокат заявил, что политик будет сотрудничать со следствием и отрицает какие-либо правонарушения.

Реакция и международные подозрения

Публикация новых документов вызвала спекуляции относительно возможных мотивов Эпштейна. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начнет расследование возможных связей Эпштейна с российскими спецслужбами.

"Все больше информации указывает на подозрение, что этот беспрецедентный скандал с педофилией мог быть организован российскими разведывательными службами", – заявил Туск.

В Кремле эти предположения отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал версию о сотрудничестве Эпштейна с российской разведкой "несерьезной" и призвал журналистов "не тратить время" на такие расследования.

Аналитики, опрошенные CNN, отмечают, что документы скорее демонстрируют стремление Эпштейна позиционировать себя как влиятельного международного посредника, чем подтверждают его реальные связи с Кремлем.

Контакты с людьми, связанными с ФСБ

В документах также говорится о тесных отношениях Эпштейна с Сергеем Беляковым – российским чиновником, который, по данным ТАСС, является выпускником Академии ФСБ. Эпштейн называл его "очень хорошим другом" и предлагал знакомить с ним западных инвесторов.

Переписка свидетельствует, что Эпштейн консультировал Белякова по привлечению инвестиций в российские проекты и даже обращался к нему за помощью в конфликтных ситуациях с гражданами РФ в США.

Поездки в Россию

Бортовые журналы подтверждают, что Эпштейн вместе с Гислен Максвелл посещал Россию по крайней мере в 2002 году, а также подавал документы на получение или перенос российской визы в 2018–2019 годах – незадолго до своего ареста по федеральным обвинениям в торговле несовершеннолетними.

В документах также упоминается фотография Эпштейна в закрытом российском городе Саров, связанном с ядерными исследованиями, что только усилило интерес к его контактам с российской средой.

Файлы Эпштейна – российский след

Как сообщал УНИАН, в новых файлах Эпштейна Россия упоминается 5 876 раз, а имя Владимира Путина – 1 055 раз. В одном из документов, являющемся отчетом ФБР, Эпштейна даже называют управляющим состоянием российского диктатора.

Имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова по меньшей мере 142 раза упоминается в так называемых файлах Джеффри Эпштейна – внутренней переписке, заметках и сводках, связанных с окружением финансиста. В некоторых переписках упоминались вечеринки и "красивые девушки".

