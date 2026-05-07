Вышел первый тизер долгожданного сериала-приквела 'Блондинки в законе'

Стриминговый сервис Prime Video показал первый тизер комедийного сериала "Элль" (Elle) – долгожданного приквела к популярной комедии 2000-х с Риз Уизерспун в главной роли.

События сериала будут разворачиваться в 1990-х годах в Сиэтле и расскажут о подростковых годах Элль Вудс – задолго до того, как она стала амбициозной студенткой Гарварда, поставившей себе цель стать успешным адвокатом.

Главную роль в сериале исполнила Лекси Майнтри, которая до этого снималась в малоизвестных украинскому зрителю проектах Broken, My Amish Double Life и других.

Родителей главной героини, Еву и Уайатта Вудсов, сыграли Джун Диана Рафаэль ("Горе-творец", "Оружие") и Том Эверетт Скотт ("Американский оборотень в Париже", "Ла-Ла Ленд").

Премьера сериала "Элль" состоится 1 июля 2026 года на Prime Video.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно. Также уже известно, что у шоу будет второй сезон.

Франшиза "Блондинка в законе" – что известно

Фильм "Блондинка в законе" 2001 года с Риз Уизерспун в главной роли ("Жестокие игры", сериалы "Большая маленькая ложь", "Утреннее шоу"), основанный на одноименном романе американской писательницы Аманды Браун, рассказывал о стереотипной блондинке из Калифорнии Элль Вудс, которую только что бросил парень якобы из-за того, что она недостаточно серьезная и не лучшая невеста для такого перспективного жениха, как он. Не долго думая, она решила поехать вслед за ним и поступить в Гарвард, чтобы доказать ему, что он ошибался.

На фоне одобрительных отзывов критиков и огромного кассового успеха фильм получил продолжение – сиквел 2003 года "Блондинка в законе 2" рассказывал о судьбе героини после выпуска из Гарварда. Лента хоть и получила оценки похуже, но все же хорошо окупилась в прокате.

Также в 2009 году вышел фильм "Блондинки в законе", впрочем, уже без героини Риз Уизерспун, а с совершенно новыми центральными персонажами – близняшками Энни и Иззи Вудс, племянницами Элль. Фильм не выходил в кинопрокат, а вместо этого транслировался по телевидению, получив при этом слабые отзывы.

Разговоры о приквеле оригинальной "Блондинки в законе" велись еще с 2018 года, однако его выхода пришлось ждать долгих восемь лет.

