В Латвию залетели российские дроны, один упал на территории нефтебазы

Беспилотник врезался в пустой резервуар.

Во время российской атаки на Украину несколько дронов залетели в Латвию с территории РФ.

Как пишет Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы страны, два дрона упали в районе Латгалия. Один беспилотник упал на территории нефтебазы в Резекне, примерно в 40 км от российской границы, место падения другого пока не установлено.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил, что один из беспилотников упал на территории резекненского филиала ООО East-West Transit. По его словам, дрон попал в пустой нефтяной резервуар. На месте происшествия находятся подразделения НВС, Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службы.

Как пишет Delfi на телефон экстренной службы в районе 3:30 по местному времени поступило несколько звонков с сообщениями о пожаре на нефтебазе. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что открытого горения нет, но принимаются необходимые меры для охлаждения одного из резервуаров.

Сообщается, что местные жители ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул двигателей с неба и звуки, напоминающие самолеты. Также были слышны звуки, похожие на взрывы, и вспышки света.

Дроны РФ в Европе

Ранее Польша сообщала о ряде нарушений воздушного пространства за последние годы. В частности, о вторжении около 20 российских беспилотников в сентябре и шквале воздушных шаров из Беларуси, которые, вероятно, были предназначены для исследования систем воздушного обнаружения НАТО.

Сообщается, что страна планирует создать современную систему защиты от дронов. Систему, получившую название San, разрабатывает польско-норвежский консорциум, а ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро.

