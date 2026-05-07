Парад тревоги: в The Times объяснили, почему война в Украине становится ловушкой для Путина

Российский диктатор проводит меньше времени в Москве и своих различных резиденциях.

Ежегодный парад ко Дню Победы в Москве служил демонстрацией военной мощи. Однако в этом году отсутствие бронетехники на субботнем параде неудобно для российского диктатора Владимира Путина. Как пишет The Times, либо Россия не может себе этого позволить из-за нужд войны в Украине, либо угроза со стороны украинских дронов слишком велика.

"То, что после четырех лет изнурительных боев такая страна, как Украина, с населением, которое сейчас составляет менее 40 миллионов, и национальным ВВП, меньшим, чем ВВП Греции, может угрожать флагманскому событию России, является свидетельством провала Путина. Его добровольная война против более слабого соседа превратилась в болото, катастрофу в замедленном темпе, которая еще может сделать его главной жертвой", - подчеркивает издание.

В то же время, как отмечается в материале, Путин сейчас может быть доволен тем, что война продолжается, ведь милитаризованная экономика России выпускает вооружение такими темпами, что страны НАТО остаются далеко позади.

"Деньги все еще есть: доходы России от нефти и газа выросли благодаря закрытию Ормузского пролива. В любом случае, сотни тысяч безработных ветеранов войны на улицах - это тревожная перспектива для любого диктатора. Именно здесь Путин сталкивается со своей второй дилеммой: как и дальше удерживать собственную позицию и как однажды отказаться от нее упорядоченным образом", - добавляет The Times.

Несмотря на заявления о дезинформационной кампании западных спецслужб, в сообщениях о том, что президент РФ развивает "бункерную ментальность", есть доля правды.

"Говорят, что он проводит меньше времени в Москве и своих различных резиденциях, а больше - в защищенных объектах. Такое залягивание на дно объясняют усиленным страхом перед убийством с воздуха, подобно убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи, или чем-то близким и личным, таким как дворцовый переворот, организованный недовольными подчиненными. Эта паранойя в отношении заговоров проявляется в новых ограничениях в Интернете", - объясняют в публикации.

Российскому диктатору уже 73 года. По правилам, он может оставаться у власти еще десять лет, но правила ничего не значат для человека, который устанавливает свои собственные.

"Однако, несмотря на подслушанный разговор с его союзником, президентом Си, о чудесах современной медицины и возможностях, которые они открывают для достижения бессмертия, самопровозглашенный царь всей России должен время от времени задумываться о выходе на пенсию. Проблема для него, как и для всех тиранов, заключается в том, как дожить до этого, чтобы насладиться ею", - подытожили в материале.

Парад Победы в Москве - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия довоевала до того, что их главный парад уже зависит от Украины.

"Россия получила от нас четкое предложение о перемирии и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же того единственного человека в Москве, который не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело", - сказал глава государства.

В то же время Forbes писал, что парад Путина находится под угрозой срыва. Таким образом, война дронов демонстрирует способность Киева переносить боевые действия вглубь территории РФ.

"Годами Россия полагалась на представление о своей военной мощи… но этот нарратив становится все труднее поддерживать", - высказалась доцент Университета Макгилла Мария Попова.

