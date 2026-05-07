Чем на самом деле питаются скаты: их рацион оказался неожиданным даже для исследователей

Основу рациона скатов в австралийском озере Уоллис составляет то, о чем вы могли и не догадываться.

В озере Уоллис отлив, и вода отступает ровно настолько, чтобы обнажить бурную активность под ней. Маленькие крабы снуют боком, пока улитки оставляют тонкие следы в осадке. Неподалеку скат поднимает слой песка и снова исчезает.

Если бы вы не знали лучше, вы могли бы предположить, что скат охотится на что-то очевидное. Возможно, на одного из тех спрятавшихся крабов или зарывшегося моллюска. На что-то, что можно увидеть и назвать. Но что, если большую часть того, что питает этого ската, вообще невозможно увидеть, пишет Forbes.

Здесь внимание нужно обратить на среду обитания и то, как она влияет на пищевые сети. Эстуарии часто называют морскими яслями, но они также являются одними из самых сильно измененных экосистем на планете благодаря прибрежной застройке, загрязнению и аквакультуре, которые меняют их так, что это не всегда сразу заметно.

Влияние среды на пищевые сети

Когда меняются места обитания, неизбежно меняются и пищевые сети. А когда пищевые сети меняются, животные могут внезапно оказаться в опасности. Вы можете наблюдать это на озере Уоллис, которое впадает в море между городами Форстер и Танкарри в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Эстуарий озера Уоллис поддерживает обширные луга водорослей и является самым северным оплотом вида водорослей (Posidonia australis), обычно называемого ремневидной водорослью, в Новом Южном Уэльсе. И именно здесь исследователи сосредоточились на двух видах: эстуарном хвостоколе (Hemitrygon fluviorum) и обыкновенном уролофе (Trygonoptera testacea).

Оба вида питаются бентосом (что означает, что они добывают пищу на дне или в отложениях) и считаются экосистемными инженерами, постоянно тревожащими морское дно во время охоты, что, в свою очередь, изменяет среду обитания для других организмов.

Однако, несмотря на их экологическую важность, основной вопрос оставался неясным. Что они едят на самом деле и что в конечном итоге обеспечивает их питание?

Неожиданные результаты анализа изотопов

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обратились к анализу стабильных изотопов – методу, который отслеживает химические сигнатуры пищи в теле животного. Вместо того чтобы наблюдать за тем, что скат ест в один конкретный момент, этот подход показывает, что он усваивал с течением времени. И результаты оказались совершенно неожиданными.

Хотя можно было бы предположить, что они едят что-то вроде устриц, которых много во многих эстуариях, на самом деле они вносили очень небольшой вклад в рацион обоих видов. Для эстуарного хвостокола устрицы составляли всего около 5 процентов его усвоенного рациона, в то время как для обыкновенного уролофа – около 8 процентов.

Цифры не такие уж незначительные, но они далеки от доминирующих. Вместо этого эстуарный хвостокол в большей степени полагался на бентосных рыб и ракообразных. Обыкновенный уролоф продемонстрировал сильную связь с мелкими брюхоногими моллюсками, в частности с улитками Nassarius (более известными как улитки-зомби).

Это логично, если учесть, как эти животные добывают пищу, просеивая осадок и нацеливаясь на зарытую добычу.

Невидимая основа питания

Самой удивительной находкой стало то, что оба вида получали почти половину своего питания из твердых частиц органического вещества! Это мелкая, часто невидимая смесь разлагающегося материала, микроорганизмов и детрита, которая дрейфует в воде или оседает в отложениях. Это не то, на что легко указать как на "еду", но она составляет основу многих водных пищевых сетей.

Твердые частицы органического вещества формируются подо влиянием всего, что происходит в эстуарии. Изменения в растительности, сток с суши, поступление питательных веществ от деятельности человека и даже операции аквакультуры – все это может влиять на их состав. Если эти факторы меняются, вместе с ними меняется и основа пищевой сети. Итак, что значит для животного так сильно зависеть от чего-то столь рассеянного и легко изменяемого?

Для скатов это может иметь каскадные последствия. Даже если их непосредственная добыча (например, ракообразные или улитки) останется, ее питательная ценность может измениться, если изменится базовый источник энергии.

Возможно, мы недооцениваем, насколько чувствительны эти животные к изменениям окружающей среды, сосредотачиваясь только на том, что они едят, а не на энергетических путях, которые поддерживают их добычу. Рассмотрение диеты с точки зрения видимой добычи дает лишь часть картины, поскольку эти виды добычи сами поддерживаются базовыми источниками.

Уязвимость видов с узкой нишей

В исследовании также рассматривалось, как эти скаты вписываются в более широкую пищевую сеть, путем сравнения их с обычной эстуарной рыбой, желтоперой спаром (Acanthopagrus australis). Используя моделирование изотопной ниши, исследователи обнаружили существенное совпадение: более 70 процентов ниши эстуарного хвостокола пересекалось с нишей спара.

Однако обратное было не столь очевидно, что свидетельствовало о том, что спар в целом занимал более широкую нишу (т. е. обладал большей гибкостью в том, что он может есть и где может найти пищу). Это означает, что эстуарный хвостокол, по-видимому, опирается на более ограниченный набор ресурсов.

Если среда изменится, вид с широкой нишей может адаптироваться... но вид с узкой нишей может столкнуться с трудностями. Эстуарный хвостокол, согласно этому исследованию, относится к последней категории. Это не означает, что он обречен, но это указывает на потенциальную уязвимость, которая не была полностью оценена.

Необходимость новых подходов к исследованиям

Легко отслеживать видимые воздействия, такие как потеря среды обитания или численность видов. Немного сложнее увидеть изменения в путях поступления питательных веществ или составе твердых частиц органического вещества.

Но эти невидимые изменения могут распространяться вверх, влияя на таких животных, как скаты, таким образом, что со временем это может стать существенным. Авторы отметили, что будущая работа должна включать такие методы, как анализ содержимого желудков и оценка доступности добычи, чтобы получить лучшее представление о том, на что мы смотрим.

В конце концов, да, животные, которых мы видим, важны для экосистемы, но мы не можем забывать о микроскопическом и детритном мире, который поддерживает все под поверхностью. Это исследование заставляет нас задать один очень сложный вопрос: если фундамент этой системы сдвинется, заметим ли мы это вовремя, чтобы отреагировать? Учитывая то, как в настоящее время организована охрана природы, я так не думаю.

