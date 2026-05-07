Дроны атаковали логистический центр российского Минобороны в Подмосковье (видео)

Комплекс предназначен для хранения и распределения различных военных грузов.

Утром 7 мая на Москву снова летели дроны. Жители Наро-Фоминска в Подмосковье сообщали о взрывах и работе ПВО.

Впоследствии телеграм-каналы сообщили, что зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий российскому Минобороны.

Этот комплекс расположен в Наро-Фоминске на площади более 180–200 га, на территории военного городка № 3.

Он предназначен для хранения и распределения различных военных грузов, от техники до продовольствия, обеспечивая автоматизированную логистику российской армии.

Соответственно, атака на этот объект может существенно повлиять на снабжение российской армии.

В целом в российском Минобороны заявили, что за прошедшую ночь сбили якобы 347 украинских БПЛА в ряде регионов, в том числе и в Московской области.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края. Также в Чебоксарах Чувашской Республики учеников перевели на дистанционное обучение из-за ракетной опасности и угрозы БПЛА.

Атаки на Россию перед парадом 9 мая

В 2025 году вокруг Москвы Кремль дополнительно установил 43 башни ПВО с зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", это говорит о подготовке РФ к угрозам со стороны Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут прилететь в Москву на парад 9 мая. По его словам, Россия уже не так сильна, как казалось ранее.

В то же время в России пригрозили Украине "ударами возмездия" на фоне подготовки к параду в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство направило всем аккредитованным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций ноту с предупреждением о возможной эскалации в связи с заявлениями вокруг событий 9 мая.

