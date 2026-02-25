Билл Гейтс извинился за связи с Эпштейном и признался в романах с двумя россиянками, - WSJ

Гейтс извинился перед фондом за связи с Эпштейном, отметив, что у него были романы, но не с жертвами финансиста.

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Гейтс признал, что имел внебрачные романы с двумя "русскими женщинами", о которых впоследствии стало известно Эпштейну, однако они не были жертвами финансиста.

"У меня действительно были романы, один – с русской, игроком в бридж, с которой я познакомился на турнире, и один с русской, которая была физиком-ядерщиком. С ней я познакомился по работе", – рассказал миллиардер.

Он подчеркнул, что "не делал ничего противозаконного".

Общение с Эпштейном

Гейтс начал общаться с Эпштейном в 2011 году – после того, как финансист признал вину в деле о привлечении несовершеннолетней к проституции. Миллиардер признался, что знал о проблемах Эпштейна, но не проверял его биографию и продолжал контакты даже после того, как его жена Мелинда Гейтс выступила против общения в 2013 году.

Он летал с Эпштейном на частном самолете и проводил с ним время в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне, но "никогда не оставался на ночь и не посещал остров Эпштейна". Последний раз они виделись в 2014 году, а последующие электронные письма от финансиста оставались без ответа.

Файлы Эпштейна - последние новости

В новых файлах Эпштейна содержатся письма, вероятно, составленные финансистом, с утверждениями, что Гейтс якобы заразился венерической болезнью от "русских девушек" и пытался скрыть инфекцию от жены. Представители Гейтса назвали эти заявления абсолютно абсурдными и полностью ложными.

Бывшая жена Гейтса, Мелинда, на фоне этих новостей ответила, смогла ли она простить своего бывшего мужа. Женщина ответила, что считает себя человеком, способным к прощению, однако этот процесс требует времени и его нельзя ускорить. Женщина также призналась, что новые публикации, связанные с Эпштейном, вызвали у нее невероятную грусть и вернули воспоминания о очень болезненных моментах брака. В то же время она подчеркнула, что уже оставила это в прошлом.

