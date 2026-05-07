В Днепре взорвалась припаркованная машина, есть пострадавшие, – полиция

В результате взрыва транспортного средства пострадали двое мужчин.

В Днепре утром в четверг, 7 мая, взорвалась припаркованная машина. В результате взрыва пострадали два мужчины. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Инцидент произошел 7 мая в Соборном районе города. По предварительной информации, взорвалась припаркованная машина. На месте работают следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники взрывотехнической службы, криминалисты", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что все обстоятельства выясняют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 мая, когда по предложению Украины уже должен был действовать режим тишины, россияне нанесли удары по нескольким ее регионам. В частности, под российской атакой оказались Харьков, Запорожье, Кривой Рог.

Под ударами оказалась и Днепропетровская область. По информации начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, утром 6 мая враг атаковал город "Шахедами" – инфраструктура повреждена.

Начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа рассказал о последствиях атаки. По его данным, погибли четыре человека, еще 19 получили ранения.

25 апреля россияне дважды нанесли удары по Днепру, попав в многоэтажные дома. Погибли 5 человек, более трех десятков пострадали.

