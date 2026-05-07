В пятницу в части Украины будет холоднее, пройдут дожди, - синоптик Диденко

В то же время в некоторых областях температура достигнет +28 градусов.

В пятницу, 8 мая, в западных областях Украины, а вечером и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Деятельность атмосферного фронта приведет завтра, 8 мая, к кратковременным дождям и грозам в западных областях Украины. Во второй половине дня и вечером дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей. Осадки будут носить локальный характер", – написала она.

На остальной территории Украины сохранится сухая погода. По ее данным, температура воздуха на западе снизится и составит в течение дня всего +18...+21 градус, а местами даже +16...+18 градусов.

"Самыми теплыми или жаркими ожидаются восточные области - +25...+28 градусов. На остальной территории в течение дня в пятницу +22...+26 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве, сообщила она, также приближение холодного атмосферного фронта снизит в пятницу температуру воздуха, однако до "комфортных значений" – будет около +23, +24 градусов. Дождь с грозой в столице вероятен во второй половине дня.

По словам синоптика, "жара в ближайшее время ослабнет, весна войдет в свои цветущие берега".

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине 5 мая зафиксировали шесть температурных рекордов. Укргидрометцентр сообщил о рекордных значениях температуры воздуха во Львове – 27,4 °C; Тернополе – 27,8 °C; Ровно – 27,9 °C; Черновцах – 28,4 °C; Виннице – 29,4 °C; Ивано-Франковске – 30,2 °C.

Также мы писали, что метеорологическое лето пришло в Киев раньше нормы. Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что "устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0 °С в сторону ее повышения произошел 4 мая, что знаменует начало метеорологического лета". Как отмечалось, метеорологическая весна в столице началась 23 февраля и длилась 70 дней, что соответствует климатической норме.

