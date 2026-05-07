Сериал 'Медведь' закрывается: стала известна дата выхода последнего сезона

Создатели отмечают, что, несмотря на успех сериала, пятый сезон станет заключительным.

Американский драматический сериал "Медведь", вошедший в топ-10 рейтинга сериалов на Metacritic, получивший награду Американского института киноискусства и 11 статуэток престижной кинопремии "Эмми-2024", закрывается.

Как пишет издание Variety, компания FX на днях отметила, что пятый сезон станет последним. Его премьера запланирована на 25 июня.

К слову, завершающий сезон "Медведя" начнется с того, как Сидни, Ричи и Натали узнают, что Карми оставляет ресторан в их руках. Поэтому новые партнеры должны объединиться с остальной командой, чтобы оказать последнюю услугу, надеясь наконец получить звезду Мишлен. Впоследствии герои фильма понимают, что ресторан делает успешным не только еда, но и люди, которые там работают.

Что известно о сериале "Медведь"

Сериал режиссера Кристофера Сторера впервые вышел в 2022 году и быстро получил положительные отзывы как у зрителей, так и у критиков. В частности, первый сезон собрал 10 премий "Эмми", второй – 11. Последующие также были довольно успешными.

По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, который он унаследовал от покойного брата. Однако эта идея оказалась сложной, ведь эксперты находят много нарушений в работе. Но, несмотря на трудности, главный герой все же верит в успех и мечтает о звезде Мишлен для заведения.

К слову, в сериале снялись такие актеры: Лайнел Бойс, Лиза Колон-Саяс, Мэтт Мэттисон, Эдвин Ли Гибсон, Рики Стаффьери, Оливер Платт, Уилл Полтер и Джейми Ли Кертис, Оливия Колман, Сара Полсон и многие другие.

