Киев готовится к предстоящей зиме, сталкиваясь с одним из самых серьезных вызовов за все время полномасштабной войны. Речь идет не только о ремонте отдельной ТЭЦ или нехватке средств в городском бюджете, но и о способности столицы обеспечить теплом миллионы людей в случае новых российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В этом контексте следует понимать, что на период отопительного сезона город превращается не в прифронтовый, а в настоящий фронт – где решается судьба войны. Так же, как и на Донбассе.

Враг это очень хорошо осознает, поэтому не жалеет для уничтожения системы теплоснабжения Киева ни дорогостоящих баллистических ракет, ни самых современных дронов. Осознают ли это в полной мере наши руководители? Вчерашнее заявление мэра столицы Виталия Кличко свидетельствует не только о критическом дефиците средств для подготовки Киева к следующей зиме, но и об отсутствии нормального сотрудничества КГГА с правительством.

По публичным оценкам, полный план энергостойкости Киева требует более 60 млрд грн. Отдельно наиболее острой является ситуация вокруг ТЭЦ-5: на оборудование и создание резервной системы теплоснабжения нужно около 9 млрд грн, а срочный дефицит оценивается примерно в 3 млрд грн.

Это уже не поле для политических обвинений между правительством и КГГА.

Это вопрос национальной безопасности, устойчивости столицы и доверия граждан к власти.

Если сейчас потерять время, осенью страна может обсуждать уже не бюджетный дефицит, а реальные риски для отопительного сезона.

Главная ошибка, которой следует избежать, – смешивать все потребности в одну большую цифру. Полная модернизация энергоустойчивости Киева – это стратегическая задача на несколько лет. Но критический минимум для зимы 2026/2027 должен быть профинансирован, законтрактована и выполнен в максимально сжатые сроки.

Что нужно сделать? Забыть о собственных политических амбициях и создать совместный План мероприятий Правительства, КГГА, Киевтеплоэнерго, Минфина, Минэнерго, Минразвития, НКРЭКП, Госагентства восстановления.

Проблему нужно разделить на три уровня:

критический минимум до зимы;

восстановление и резервирование зоны ТЭЦ-5;

долгосрочная модернизация энергостойкости Киева на 2026-2028 годы.

Зачем это нужно? Потому что каждый уровень должен иметь отдельную стоимость, отдельный источник финансирования и отдельный график выполнения.

Правительство должно письменно зафиксировать, какие именно средства выделяются, на какие объекты, в какие сроки и кто отвечает за результат. Общие обещания уже не работают.

Нужен финансовый график, утвержденный решением Кабмина.

В то же время КГГА должна представить четкую матрицу готовности: объект – техническое решение – стоимость – источник финансирования – подрядчик – дата заключения контракта – дата запуска – ответственное лицо. Без такой таблицы невозможно контролировать реальный прогресс.

Собственно, приоритетом должно быть не идеальное восстановление всей старой инфраструктуры, а гарантия минимального тепла в домах даже в случае повторных российских атак. Что для этого нужно? Газовые когенерационные установки, мобильные котельные, резервное электропитание насосных станций, перемычки между тепловыми сетями и локальные решения для наиболее уязвимых районов. Кроме того, нужно максимально сократить бюрократию: быстрое выделение площадок, технические условия, подключение к газовым, электрическим и тепловым сетям, упрощенные закупки, контроль сроков поставки оборудования…

К началу отопительного сезона должны быть обеспечены не абстрактные показатели, а конкретные физические возможности: резервное теплоснабжение для наиболее уязвимых зон, модульные котельные, когенерационные установки, резервное питание насосов, защита критических элементов и подготовленные подключения к сетям. Именно этот блок должен получить 100% гарантированное финансирование.

То, что влияет на тепло в домах, должно быть решено в первую очередь. А все остальное, что не влияет на переживание ближайшей зимы, можно планировать в среднесрочном пакете.

Киеву нужна не "война заявлений", а война за время. Каждая потерянная неделя сейчас – это дополнительный риск зимой. Но тепло в Киеве – это уже не только коммунальная услуга. Это – вопрос устойчивости государства.