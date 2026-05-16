Украина не направляет НАТО предупреждения о дронах, летящих в сторону РФ, - Эстония и Латвия

В Министерстве обороны Латвии отметили, что страна не получает и не требует от Киева предупреждений об атаках на РФ.

Угроза проникновения дронов в воздушное пространство Финляндии затронула не только эту страну, но и Эстонию и Латвию. Об этом сообщает Yle.

Латвия, как и Финляндия, предупредила своих жителей об угрозе появления беспилотников. Силы обороны Эстонии повысили уровень угрозы, однако официального предупреждения не обнародовали.

Издание напомнило, что 15 мая Украина нанесла масштабные удары беспилотниками по территории России. В то же время в Минобороны РФ сообщили, что дроны атаковали и Псковскую область, которая граничит с Эстонией.

Видео дня

В то же время в Финляндии эксперты предположили, что страна могла получить информацию о потенциальном проникновении дронов на финскую территорию от Украины. Но представители властей Эстонии и Латвии в комментарии для Yle заявили, что Украина таких предварительных предупреждений не предоставляет.

В Минобороны Латвии отметили, что страна не получает и не требует от Киева предупреждений об атаках на РФ.

В свою очередь, в сообщении ВВС Эстонии для журналистов говорится, что Украина не предоставляет государствам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса.

Однако Эстония и Латвия сами решили поделиться с Финляндией информацией об угрозе БпЛА. В частности, начальник пресс-службы эстонских вооруженных сил Сиим Вернер Тедер подчеркнул важность взаимодействия между странами.

"Благодаря тесному двустороннему взаимодействию и обмену информацией между ВВС Эстонии и Финляндии мы сохраняли полную осведомленность о ситуации на протяжении всего инцидента", - сказал он.

Также латвийские военные подчеркнули, что поддерживают "тесное сотрудничество с международными партнерами для обеспечения безопасности региона и своевременного обмена информацией".

В Финляндии предупреждение коснулось около 1,8 млн жителей региона Уусимаа. Однако ни в одной из трех стран не было зафиксировано реальных нарушений воздушного пространства беспилотниками.

Ситуация в Финляндии - последние новости

Как писал УНИАН, Финляндия проведет военные учения вблизи российских границ. Маневры также затронут прибрежные районы Южной Финляндии и Архипелагового моря.

Главная задача - проверить готовность к действиям в условиях реальной войны. В рамках тренировочных мероприятий планируется активно использовать морские и воздушные беспилотные системы.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нужно вести неудобные разговоры для завершения войны в Украине. Он считает, что возможные переговоры с Россией должны начинаться только тогда, когда Украина находится в сильной позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: