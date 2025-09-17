По словам Храпчинского, Россия постоянно создает какие-то проблемы странам НАТО.

На сбивание российских дронов, которые недавно атаковали Польшу, было потрачено более 1 миллиона долларов, но это нельзя назвать расточительством.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. "Относительно залета на территорию Польши... Мы говорим о залете 19 объектов. То есть, это или "Герберы", или "Шахеды". Согласно нормам и стандартам НАТО отработало очень качественно", - сказал Храпчинский.

В частности, по его словам, были подняты в воздух самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, тактическая авиация - польские истребители F-16 и нидерландские самолеты F-35, оценена ситуация (вероятно, произошел визуальный контакт средств, которые находились в воздушном пространстве). Также, согласно доктринам НАТО, состоялось сопровождение целей, которые не были угрожающими, или уничтожены, если угроза была. То есть, предполагает аналитик, четыре уничтоженные цели в польском небе могли быть "Шахедами" с полезной нагрузкой, а другие - "Гербери".

Иной разговор, отметил Храпчинский, идет о том, чем можно сбивать дроны. Например, ракетой класса AIM-120, которая стоит 1 миллион долларов, или ракетой AIM-9Х, цена которой около $400 тыс.

По данным СМИ, в Польше сбили 4 российских дрона именно AIM-9, но это назвали "расточительством". В то же время аналитик обратил внимание на тот факт, что четыре дрона-камикадзе с полезной нагрузкой по около 50 кг летели в зону, например, украинского логистического центра. Это было серьезной угрозой - в случае попадания, было бы уничтожено много дорогостоящего вооружения.

"Поэтому здесь неправильно говорить, что это - расточительство. Мы до конца не понимаем всей ситуации, которая произошла - западный мир закрывает некоторые вещи для обнародования...", - подчеркнул эксперт.

По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано 9 случаев, когда российские средства поражения пересекали границы НАТО. Это в основном Польша, Румыния и Хорватия. То есть, добавляет Храпчинский, со стороны РФ ведутся активные действия против Европы. Кроме того, напоминает специалист, российские средства РЭБ, сорвали GPS самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - оставили борт без навигации, что могло привести к трагедии. Также происходят диверсии в Балтийском море и тому подобное.

"То есть, Россия постоянно создает какие-то проблемы странам НАТО", - отметил аналитик.

Атака российских дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября 19 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши. По данным Bild, в Польше для защиты воздушного пространства были задействованы, в частности, современные истребители F-35 из Нидерландов и системы противовоздушной обороны Patriot из Германии.

Сбивали дроны с помощью ракет типа AIM-9 Sidewinder. Тогда говорилось, что было выпущено не менее трех ракет, то есть это - 1,2 млн евро.

