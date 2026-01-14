В Дании рассказали, удалось ли им изменить позицию США по Гренландии

В Белом доме состоялась встреча Джей Ди Венса и Рубио с представителями Дании.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что им не удалось изменить позицию США по Гренландии. Об этом пишет Радио Свобода.

По итогам встречи в Белом доме он рассказал, что была "откровенная, но конструктивная" дискуссия, но позиции сторон "продолжают отличаться".

"Должен сказать, что по этому вопросу наши позиции продолжают отличаться. Президент (Трамп) ясно изложил свои взгляды, а у нас другая позиция... Королевство Дания, как и раньше, считает, что долгосрочная безопасность Гренландии может быть обеспечена с существующей системой", - сказал дипломат.

Расмуссен утверждает, что во время встречи стороны договорились продолжить переговоры и сформировать на высоком уровне рабочую группу "чтобы изучить, можем ли мы найти общий путь вперед".

Он выразил надежду, что первая встреча группы состоится в течение нескольких недель.

Отмечается, что в Белом доме состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Дании Ларсом Локке Расмуссеном и министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт.

Ранее сообщалось, что Дания направляет военное подкрепление в Гренландию на фоне угроз аннексии острова со стороны США - в понедельник один из самолетов ВВС Дании приземлился в аэропорту Нуук с военными специалистами.

Передовые военные отряды имеют целью подготовить остров к приему больших сил датской армии и армий союзников этой страны, в частности обеспечить готовность логистики и окружающей среды для приема любых основных сил в будущем.

