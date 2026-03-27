Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские и американские компании теряют прибыль, которую могли бы получать.

Кремль заявил, что США ошибаются, ставя экономическое сотрудничество с Россией в зависимость от урегулирования войны в Украине, сообщает Reuters.

"Американская сторона всю ситуацию привязывает к урегулированию вокруг Украины. Мы считаем, что это неправильно", – заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

Он добавил, что возможности для взаимодействия в торгово-экономической сфере между странами постоянно остаются на повестке дня.

"Мы теряем время, и американские компании, так же как и наши, теряют прибыль, которую они уже могли бы получать", – заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у России и США есть много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта в Украине, но основные вопросы до сих пор остаются не согласованными. По его словам, главный вопрос для обсуждения, который остается, – территориальный. Пресс-секретарь Кремля отметил, что никакого продвижения по этому вопросу не произошло. Песков опроверг информацию о том, что в феврале Москва была близка к завершению войны в Украине, однако ситуация на Ближнем Востоке все изменила.

Также мы писали, что специальный представитель главы РФ Кирилл Дмитриев рассказал Reuters, что Россия удовлетворена заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что США связали предоставление гарантий безопасности с уходом ВСУ из Донбасса. Зеленский также заявил, что на фоне американо-израильского конфликта с Ираном глава Белого дома Дональд Трамп оказывает давление на Украину. Президент Украины подчеркнул, что уход ВСУ из Донбасса поставит под угрозу безопасность как Украины, так и всей Европы, поскольку страна-агрессор получит прочные оборонительные позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: