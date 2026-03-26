У Путина заявили, что РФ довольна заявлением Зеленского о позиции США по Донбассу

Зеленский ранее предупредил, что отход ВСУ с Донбасса поставит под угрозу безопасность как Украины, так и всей Европы.

Россия довольна заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что США связали предоставление гарантий безопасности с отходом ВСУ с Донбасса. Об этом заявил специальный представитель главы РФ Кирилл Дмитриев в комментарии для Reuters.

"Он (Владимир Зеленский - УНИАН) сказал важную вещь... Он наконец понял, что позиция США заключается в том, что они поддержат гарантии безопасности только в том случае, если Украина уйдет из Донбасса", - сказал Дмитриев.

В агентстве напомнили, что ранее Зеленский заявил о том, что предоставление гарантий безопасности для Украины от США зависит от того, откажется ли Киев от Донбасса. Он подчеркнул, что на фоне американо-израильского конфликта с Ираном президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину.

Зеленский отмечал, что выход ВСУ с Донбасса поставит под угрозу безопасность как Украины, так и всей Европы, поскольку РФ получит прочные оборонительные позиции.

Заявление Зеленского о позиции США

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что США выдвинули условие относительно гарантий безопасности для Украины. Их предоставление зависит от того, откажется ли Киев от Донбасса.

По словам Зеленского, сейчас США сосредоточены на конфликте с Ираном, и американский лидер Дональд Трамп оказывает давление на Украину в стремлении быстро завершить войну.

"Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса", - сказал Зеленский.

