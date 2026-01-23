В теплую ванну прилетело ведро льда из Гренландии: Дикий об отношении Трампа к Европе

Сейчас в Европе нет единства, а каждая страна "пытается выкрутиться, как может".

Президент США Дональд Трамп войдет в историю не только как человек, разрушивший весь мировой порядок, но и как тот, кому наконец удалось "разбудить Европу".

Об этом в эфире "Radio NV" заявил Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Вот этого у него не отнять. Это, пожалуй, едва ли не единственный позитив вообще из всего того ужасного негатива и деструктива, который творит этот человек и его команда. Европа действительно очень хорошо себя чувствовала в теплой ванне и не хотела вылезать из нее по-настоящему, не то что в 14-м, но даже и в 22 году. А как только появился Трамп, в эту их теплую ванну прилетело ведро льда. Ведро льда из Гренландии. Вот только тогда Европа действительно выскочила из этой теплой ванны", – сказал Дикий.

Видео дня

Он добавил, что пока Европа не показала единства, поскольку каждая страна "пытается выкрутиться, как может". В то же время, по мнению эксперта, именно благодаря этому мы можем увидеть формирование новых блоков, которые и смогут противостоять крупнейшим мировым странам.

"Эту идеологию четко озвучил канадский премьер в отношении блокирования малых и средних стран для того, чтобы вместе стать достаточным противовесом таким сверхдержавам, как США или Китай, и не дать сделать себя просто сателлитами. Канадский премьер очень четко сказал, что альтернативой в этом являются блоки государств среднего размера с общими ценностями", – добавил Дикий.

Дикий об вооружении

Также эксперт прокомментировал слова Зеленского о том, что ему посоветовали не упоминать о ракетах Tomahawk и TAURUS во время разговоров с западными союзниками.

По словам Дикого, если Европа или США не готовы передавать Украине эти ракеты, то они могут спонсировать производство украинских аналогов, как это делают с другими типами вооружения.

"У нас есть "Фламинго", "Нептун". И если они не готовы давать нам свои ракеты, может это и к лучшему. Они в свое время, например, дали нам много артиллерии. Но сейчас мы гораздо больше выпускаем своих собственных "Богдан", но выпускаем их за европейские деньги. Германия сейчас законтрактовала 200 наших "Богдан" для ВСУ и это прекрасный пример. Пусть не дают нам Таурусы, бог с ними. Оплатите "Фламинго", "Нептуны"", – отметил Дикий.

Ситуация в Европе: важные новости

Напомним, во время выступления в Давосе президент Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в сторону Европы. В частности, он раскритиковал ЕС за бездействие на фоне ситуации в Иране. А также привел в пример президента США Дональда Трампа с его операцией в Венесуэле.

Ранее Европу неоднократно критиковал и Трамп на фоне скандала с Гренландией. В частности, президент США опубликовал личную переписку с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что в дипломатии считается недопустимым.

Вас также могут заинтересовать новости: