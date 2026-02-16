Германия практически исчерпала запасы ракет для ПВО, которые могла бы передать Украине, - министр

По словам Вадефуля, другие страны Европы "могли бы сделать больше".

Германия почти исчерпала запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла бы отправить Украине.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о том, почему критически важные боеприпасы поставляются Украине с задержками, хотя Владимир Зеленский говорил, что ракеты для ПВО заканчиваются.

"Отчасти потому, что у нас их больше нет. Те, что есть – Patriot американского производства. Честно: все, что сходит с конвейера, идет прямо в Украину по механизму, который в основном финансируют европейцы, преимущественно Германия", – отметил министр.

По словам Вадефуля, другие страны Европы "могли бы сделать больше". Он отметил, что в некоторых государствах есть системы ПВО, и напомнил о призыве министра обороны Германии Бориса Писториуса проверить запасы:

"Мы из Германии все отдали, финансируем львиную долю. Украина защищает нашу свободу, но все европейцы должны делать больше. Нужна солидарность и самостоятельность – в обороне, экономике".

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи от партнеров. По его словам, речь шла, в частности, о ракетах для ПВО.

Между тем издание The Guardian пишет, что в Великобритании задерживается запуск завода по производству снарядов, в том числе для Украины. Отмечается, что производство должно было начаться летом 2025 года, но до сих пор не запущено. В компании BAE Systems это объяснили принятым в середине строительства в 2025 году решением удвоить мощности завода.

