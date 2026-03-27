В РФ заявили, что Европа и Великобритания будут умолять их о поставках энергоресурсов, – Politico

Дмитриев не исключает, что цена на нефть может резко вырасти до 150–200 долларов за баррель.

Европа и Великобритания остро нуждаются в энергоносителях из Москвы в условиях сокращения мировых запасов, заявил на этой неделе глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев, сообщает Politico.

"Россия, несомненно, получит много запросов от Европы и Великобритании… и будет решать, удовлетворять их или нет. Наш прогноз очень четкий: Европа и Великобритания будут умолять о российских энергоресурсах", – заявил Дмитриев на заседании Союза промышленников и предпринимателей России.

Издание отмечает, что Дмитриев не исключает, что цена на нефть может стремительно вырасти до 150–200 долларов за баррель из-за того, что конфликт на Ближнем Востоке вызывает потрясения на мировых энергетических рынках.

Видео дня

Он предупредил о "самом остром энергетическом кризисе", к которому Европа не готова. Также Дмитриев заявил, что Запад "нанес себе ущерб", сократив зависимость от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

В статье отмечается, что экономический посланник Кремля, который в последнее время все чаще появляется на публике и участвовал в переговорах с США по поводу войны в Украине, активизировал свои заявления, в которых описывает Россию как незаменимую для мировых энергетических рынков в условиях дефицита поставок.

В частности, Дмитриев утверждает, что западные санкции имели обратный эффект.

Издание сообщило, что оптимистичные заявления Дмитриева прозвучали на фоне стремительного роста цен на энергоносители, поскольку блокада Ираном Ормузского пролива нарушает поставки сжиженного природного газа и подталкивает цену на нефть к отметке 100 долларов за баррель.

Добавляется, что это усиливает опасения относительно более масштабного экономического шока. Однако, как отмечает издание, Брюссель пока что придерживается своей позиции.

"Нет пути назад к зависимости от российских энергоносителей", – заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен.

Он добавил, что блок не должен импортировать "даже одной молекулы".

Экономика РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным The Times, 2,5 миллиона домов в Великобритании получают электроэнергию благодаря российскому ядерному топливу. В частности, речь идет об атомной электростанции Sizewell B, которая работает исключительно на переработанном уране из России. Французская компания EDF Energy, которая является владельцем всех действующих атомных электростанций Великобритании, пояснила, что Sizewell B все еще использует этот уран из-за "долгосрочных обязательств". В статье отмечается, что российское ядерное топливо перерабатывают на предприятии, затем оно попадает в Германию, где из него изготавливают топливные элементы, которые отправляют на АЭС Sizewell B. Издание подчеркивает, что это демонстрирует глубокую зависимость Запада от российского ядерного сектора.

Также мы писали, что, по данным Business Insider, российскую нефть сейчас продают по ценам выше мировых из-за глобальных перебоев с поставками. Еще месяц назад российская нефть марки Urals торговалась со скидкой до 12 долларов по сравнению с маркой North Sea Dated, тогда как за последние недели ее стоимость выросла до премии примерно в 4 доллара. Издание отмечает, что увеличение доходов от нефти пополняет военный фонд Кремля. Доходы от нефти и газа исторически составляли более трети федерального бюджета России, который в течение последних нескольких лет находился под давлением из-за санкций.

