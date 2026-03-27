Европа по-прежнему зависит от России в критически важной сфере, – The Times

Несмотря на войну в Украине и санкции, Москва сохраняет влияние на ядерную энергетику Запада.

Западный мир демонстрирует глубокую зависимость от российского ядерного сектора. Более 2,5 миллиона домов в Великобритании получают электроэнергию благодаря российскому ядерному топливу.

Газета The Times пишет, что речь идет, в частности, об атомной электростанции Sizewell B, которая работает исключительно на переработанном уране из России. Французская компания EDF Energy, которая владеет и управляет всеми действующими атомными электростанциями Великобритании, объяснила, что Sizewell B все еще использует этот уран из-за "долгосрочных обязательств".

Отмечается, что топливо проходит сложный производственный цикл. Сначала его перерабатывают на российских предприятиях, после чего оно попадает в Германию, где из него изготавливают топливные элементы, которые отправляют на АЭС Sizewell B.

В газете отмечают, что это демонстрирует глубокую зависимость Запада от российского ядерного сектора. Государственная корпорация "Росатом" контролирует около 40% мировых мощностей по обогащению урана и около 65% мирового экспортного рынка ядерных реакторов для электростанций. Это делает ее одним из ключевых инструментов геополитического влияния Кремля.

При этом ни одна страна "Большой семерки" или Европейского Союза не ввела полноценных санкций против "Росатома". По мнению аналитиков, это связано с глубокой структурной зависимостью от Москвы в поставках ядерного топлива.

В 2023 году Россия заработала около 2,7 миллиарда долларов на экспорте обогащенного урана, значительную часть которого покупали США и страны ЕС.

Атомная энергетика РФ в мире – последние новости

6 февраля в Венгрии официально началось строительство АЭС "Пакш II" с участием "Росатома". На церемонии присутствовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросс.

24 марта сообщалось, что Вьетнам и Россия подписали соглашение о строительстве первой атомной электростанции в этой стране. Ханой стремится укрепить энергетическую безопасность на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, которые нарушают мировые поставки топлива.

