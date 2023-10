Администрация лидера США прокомментировала заявление Байдена о том, что Израиль должен отложить запланированное наступление на ХАМАС.

Тезис лидера США Джо Байдена о том, что Израиль должен отложить запланированное наступление на сектор Газа, чтобы уничтожить террористов ХАМАС, - ошибка.

Белый дом дал официальное опровержение соответствующему заявлению. Как уточняет The Times of Israel, речь идет о комментарии Байдена, который политик дал репортерам во время посадки на борт Air Force One 20 октября.

Тогда на встречный вопрос журналистов о том, должен ли Израиль отказаться от вторжения ради освобождения большего количества заложников, Байден ответил: "Да".

Однако, по словам представителя Белого дома Бена Лаболта, ответ Байдена касался освобождения заложников. Лидер США не расслышал полностью вопрос и ответил утвердительно именно на этот тезис репортеров, цитирует Reuters.

"Президент был далеко. Он не услышал вопроса полностью. Вопрос звучал так: "Хотели бы вы видеть больше освобожденных заложников?" Больше он ничего не комментировал", - заявил Лаболта.

Байден обратился к Израилю из-за действий ХАМАС

В среду 18 октября стало известно, что Байден приехал с неанонсированным визитом в Израиль на фоне боевых действий, которые начались в секторе Газа из-за нападения ХАМАС на Израиль (7 октября).

20 октября президент США выступил с обращением к жителям Израиля. Он указал, что между террористами ХАМАС и Путиным есть кое-что "общее" - это стремление уничтожить демократию в соседних с собой странах. На фоне этого Байден заявил, что направил в Конгресс срочный запрос о финансировании помощи Израилю и Украине. Он назвал этот шаг разумной инвестицией в общую безопасность.

