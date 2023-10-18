В частности, президент США хочет предупредить врагов Израиля не регионализировать конфликт, узнали журналисты.

Президент США Джо Байден прилетел в Израиль в среду утром, 18 октября, на 12-й день войны в Газе.

Американский лидер прибыл на израильскую территорию на 12-й день войны, чтобы предупредить врагов Израиля не регионализировать конфликт и для встречи с семьями заложников, пишет jpost.com.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже прокомментировала визит Байдена в Израиль. "Президент убежден, что важно продолжать солидарность с Израилем и израильским народом в трудное время", - заявила спикер.

По сведениям Bloomberg, американский лидер прибыл в Тель-Авив, чтобы укрепить обязательства Штатов перед Израилем и предотвратить распространение его войны с ХАМАС и погружение Ближнего Востока в хаос.

Американского лидера в аэропорту встретил израильский премьер Беньямин Нетаньяху.

Важные новости о визите Байдена в Израиль - сегодня это стоит знать

18 октября в Аммане (столица и главный промышленный центр Иорданского Хашимитского Королевства) было запланировано проведение встречи с участием лидеров США, Египта и Палестины для обсуждения ситуации в секторе Газа после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, в результате которого погибли более 1 000 человек, а также много людей стали пленными.

Вечером 17 октября ХАМАС обвинил Израиль в ударе по больнице, в которой находилось много людей, сообщалось о сотнях жертв. После этого президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил встречу с Джо Байденом. По сведениям израильской стороны, удар по больнице нанесли боевики - это следствие неудачного запуска. После отмены встречи в Аммане президент США отправился в Израиль.

Вас также могут заинтересовать новости: