В пятницу Байден направит в Конгресс срочный запрос на финансирование помощи Израилю и Украине.

Президент США Джо Байден выступил с обращением по вопросам Израиля и Украины. Он заявил, что уже в пятницу направит в Конгресс срочный запрос на финансирование помощи Израилю и Украине.

"Это умная инвестиция, которая будет давать дивиденды для американской безопасности на поколения вперед", – подчеркнул он. Детали насчет этой помощи президент США раскрывать не стал, однако добавил, что она будет "беспрецедентной".

Основные моменты выступления:

"Мы не забываем о братских могилах, о телах, найденых со следами пыток. Изнасилования использовались россиянами как оружие. Тысячи и тысячи украинских детей были украдены Россией у их родителей".

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАСа цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину".

"Почему это важно для Америки? История учит, что когда диктаторы не платят за агрессию, они приносят еще больше хаоса, террора и больше разрушений. Они продолжают, и угроза для Америки и мира растет".

"Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Путин уже угрожает "напомнить" Польше, что часть их земель была "подарком России". Бывший президент РФ назвал Эстонию, Латвию и Литву "балтийскими провинциями России". Это наши союзники по НАТО".

"Если мы отступим и позволим Путину стереть независимость Украины, не будут ли агрессоры по всему миру хотеть сделать так же?".

"Украинцы преуспевают. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что возьмет Киев и всю Украину за считанные дни. Прошло более года – Путин провалился. И он продолжает проваливаться. Киев все еще стоит. Украина отвоевала более 50% территорий, которые Россия когда-то оккупировала".

"Мы не можем позволить и не позволим террористам как ХАМАС и тиранам как Путин победить. Я отказываюсь это допускать. В такие моменты мы должны помнить, кто мы. Мы – Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, что нам не по силам, если мы делаем это вместе".

Помощь Украине от США

За время полномасштабной войны РФ против Украины США предоставили нашей стране помощи на более чем 60 млрд долларов. Большая часть этих средств – именно военная помощь.

Недавно США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, речь о которых шла больше года. Их передали тайно – о поставках стало известно уже после того, как ракеты были использованы для удара по аэродромам в оккупированном Луганске и Бердянске (Запорожская область).

В Пентагоне, комментируя передачу этих ракет Украине, не стали раскрывать точное количество. Однако генерал Патрик Райдер подчернул, что ATACMS будут использоваться только на суверенной территории Украины.

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