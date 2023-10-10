Он осудил действия ХАМАСа.

Соединенные Штаты Америки будут выступать единым фронтом в поддержку народа Израиля, заявил президент Джо Байден.

В своем обращении американский лидер сказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором пообещал ему, что ответ США будет "решительным, быстрым и ошеломляющим".

ХАМАС не отстаивает право палестинского народа на достоинство и самоопределение, а использует мирных палестинцев в качестве живого щита, добавил он. "Израиль, как и любая другая страна мира, имеет право - более того, обязан - ответить на эти злобные нападения", - цитирует Байдена The Guardian.

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Комада Байдена находится в "почти постоянной связи" с израильскими партнерами, также он провел переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы скоординировать единый ответ.

"Позвольте мне еще раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает воспользоваться ситуацией, - не делайте этого. Наши сердца могут быть разбиты, но наша решимость ясна", - подчеркнул он.

Он отметил, что во время нападения ХАМАС на Израиль "на этот мир обрушилось чистое зло без примесей". В результате атаки ХАМАСа погибли 1000 человек, в том числе не менее 14 американцев. Также администрации Байдена известно, что граждане США находятся в плену у боевиков.

"В этот момент мы должны быть предельно ясны. Мы поддерживаем Израиль. Мы поддерживаем Израиль и сделаем так, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты своих граждан, чтобы ответить на это нападение. Терроризму нет оправдания", - подчеркнул он.

Помощь США Израилю: что известно

В первый же день войны Байден выступал с заявлением, в котором пообещал не оставаться в стороне и позаботиться о том, чтобы Израиль получил необходимую помощь.

Вскоре глава Пентагона Ллойд Остин распорядился перебросить американский авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев к побережью Израиля.

Также сообщалось, что военная помощь Израилю уже была отправлена. По данным СМИ, речь идет о средствах противовоздушной обороны и боеприпасах.

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