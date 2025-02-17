Стармеру сообщили, что армия нуждается в масштабном обновлении своего оружия, если она хочет сдерживать Россию и Китай.

Военные начальники Великобритании сказали премьер-министру Киру Стармеру, что он должен предоставить Вооруженным силам "национальный арсенал" футуристического оружия или рискнуть войной с Россией.

Как пишет The Telegraph, высокопоставленные источники в армии подтвердили, что военные начальники использовали личные встречи с премьер-министром, чтобы обосновать, сколько их силам нужно для ведения следующей войны, и заявить, что инвестиции будут способствовать росту повестки дня правительства.

"Политика, которой мы придерживались на выборах, была 2,5% расходов на оборону. Наша политика по-прежнему составляет 2,5%. Мы не собираемся менять ее дальше", - сказал соратник премьер-министра.

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Стармеру сообщили, что армия нуждается в масштабном обновлении своего оружия, если она хочет сдерживать Россию и Китай.

Отмечается, что эта перестройка будет включать более тесное сотрудничество с частным сектором для модернизации традиционного оружия, такого как самолеты и танки, с помощью более смертоносных беспилотных систем.

Высокопоставленный источник в армии сказал, что, хотя традиционное оружие все еще необходимо для работы вместе с будущими методами, но необходимо инвестировать в технологические компании, создающие беспилотники с "видом от первого лица", дешевые барражирующие боеприпасы и беспилотные наземные транспортные средства и надводные суда.

Источник отметил, что масштабирование производственных линий в этом новом секторе позволит Великобритании опередить своих противников и обеспечить безопасность страны. Источник в армии сказал:

"Мобилизация рыночной власти наряду с улучшением нашей боевой мощи - вот как бороться с авторитарными государствами. Рынки сделают больше, чем ракеты, чтобы заставить их дважды подумать, прежде чем начинать войну с нами. Мы станем первопроходцами, если инвестируем".

Армия Великобритании

В Великобритании недавно официально представили зенитно-ракетный комплекс Gravehawk, созданный специально для Украины. Он был разработан с нуля всего за 18 месяцев для противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам. Проект реализовала небольшая команда при Министерстве обороны Великобритании - Taskforce Kindred, которая отвечает за поставки британского вооружения и техники Украине.

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