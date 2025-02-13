Пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере.

В Великобритании официально представили зенитно-ракетный комплекс Gravehawk, созданный специально для Украины. Фотографии новой системы обнародовало издание Forces News.

Отмечается, что Gravehawk был разработан с нуля всего за 18 месяцев для противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам. Проект реализовала небольшая команда при Министерстве обороны Великобритании - Taskforce Kindred, которая отвечает за поставки британского вооружения и техники Украине.

Также к разработке присоединились несколько британских оборонных компаний, однако их названия остаются засекреченными. Основой комплекса стали советские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, которые были адаптированы для использования с наземной пусковой установки.

Видео дня

"Ракета Р-73, в зависимости от варианта, может захватывать цели в переднюю полусферу на расстоянии от 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) километров, в заднюю - до 300 метров. Эти ракеты в значительном количестве есть на вооружении украинских Воздушных сил, а также доступны на международном рынке вооружений", - отмечает издание.

Интересно, что пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере, что позволяет легко перевозить ее грузовиками, поездами или кораблями. Такой формат также обеспечивает скрытую транспортировку и быстрое развертывание Gravehawk в нужных районах.

На крыше контейнера установлена оптическая система, которая использует пассивное инфракрасное излучение для обнаружения целей. Для работы ей достаточно лишь теплового следа летательного аппарата.

"Применение инфракрасного обнаружения означает, что комплекс не имеет радиолокационного излучения, что делает его менее уязвимым для обнаружения противником. Изображения с оптической системы поступают в командный модуль, размером с кейс", - пишут аналитики.

Стоимость одного комплекса Gravehawk составляет около 1 миллиона фунтов стерлингов (1,24 миллиона долларов), а половину суммы финансирует Дания.

Система Gravehawk для Украины

Новая системы противовоздушной обороны Gravehawk, которую Украина получит от Великобритании, может запускать дешевые ракеты для сбивания вражеских дронов. Об этом рассказывал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Аналитик уточнил, что может быть много вариантов, какие именно ракеты может запускать эта система, в том числе советские ракеты Р-73/Р-74. Эти ракеты есть в огромном количестве на складах в Украине и уже используются в морских дронах для сбивания российских вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: