Великобритания ввела новые санкции против людей, связанных с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина, а также структуры "Росатома".
Об этом сообщило Управление иностранных дел Великобритании, содружества и развития на своем официальном сайте.
"Сегодняшние санкции направлены против высокопоставленных лиц, работающих в российском правительстве, в частности Павла Фрадкова, министра обороны России, и Владимира Селина, который возглавляет подразделение Министерства обороны России. Они также нацелены на Артема Чайку, чья добывающая компания поддерживает российский государственный бизнес. Все три эти лица есть и в антикоррупционном списке Навального 50", - говорится в сообщении.
Также Великобритания вводит санкции против двух стурктур, связанных с российским гигантом атомной энергетики "Росатомом", которые поддерживают военную способность России на поле боя.
Министр иностранных дел Дэвид Лемми сказал:
"Я объявляю дальнейшие санкции, чтобы продолжить давление на Путина. Украинцы на передовой борются за будущее своей страны и принцип суверенитета во всей Европе... Мы призываем наших друзей и союзников продолжать усиливать усилия перед лицом продолжающейся российской агрессии".
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины уточнили, что санкции применены против:
- Павла Фрадкова - заместителя министра обороны России;
- бизнесмена Артема Чайки - сына экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки;
- Владимира Селина - директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.
Санкции также распространяются на структуры российского "Росатома" - завод "Киров-Энергомаш" в Санкт-Петербурге и компанию "Росатом Аддитивные технологии".
В Британии оценили перспективы завершения войны в Украине в ближайшее время
Как сообщал УНИАН, около недели назад министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посетил Киев для обсуждения дальнейшего сотрудничества между странами и совместных проектов для усиления безопасности Украины.
По мнению Лемми, быстрого прекращения боевых действий в Украине не будет, война на истощение, вероятно, продлится еще несколько месяцев. Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками.
Российский диктатор Владимир Путин на данный момент не демонстрирует никакого желания вести переговоры, подчеркнул он.