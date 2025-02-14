В частности, ограничения введены в отношении заместителя министра обороны РФ Павла Фрадкова и директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина.

Великобритания ввела новые санкции против людей, связанных с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина, а также структуры "Росатома".

Об этом сообщило Управление иностранных дел Великобритании, содружества и развития на своем официальном сайте.

"Сегодняшние санкции направлены против высокопоставленных лиц, работающих в российском правительстве, в частности Павла Фрадкова, министра обороны России, и Владимира Селина, который возглавляет подразделение Министерства обороны России. Они также нацелены на Артема Чайку, чья добывающая компания поддерживает российский государственный бизнес. Все три эти лица есть и в антикоррупционном списке Навального 50", - говорится в сообщении.

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Также Великобритания вводит санкции против двух стурктур, связанных с российским гигантом атомной энергетики "Росатомом", которые поддерживают военную способность России на поле боя.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми сказал:

"Я объявляю дальнейшие санкции, чтобы продолжить давление на Путина. Украинцы на передовой борются за будущее своей страны и принцип суверенитета во всей Европе... Мы призываем наших друзей и союзников продолжать усиливать усилия перед лицом продолжающейся российской агрессии".

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины уточнили, что санкции применены против:

Павла Фрадкова - заместителя министра обороны России;

бизнесмена Артема Чайки - сына экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки;

Владимира Селина - директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.

Санкции также распространяются на структуры российского "Росатома" - завод "Киров-Энергомаш" в Санкт-Петербурге и компанию "Росатом Аддитивные технологии".

В Британии оценили перспективы завершения войны в Украине в ближайшее время

Как сообщал УНИАН, около недели назад министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посетил Киев для обсуждения дальнейшего сотрудничества между странами и совместных проектов для усиления безопасности Украины.

По мнению Лемми, быстрого прекращения боевых действий в Украине не будет, война на истощение, вероятно, продлится еще несколько месяцев. Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками.

Российский диктатор Владимир Путин на данный момент не демонстрирует никакого желания вести переговоры, подчеркнул он.

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