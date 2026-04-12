Британия вынуждена просить Францию о помощи в борьбе с теневым флотом РФ, – Daily Mail

Королевский флот Великобритании будет вынужден обратиться к Франции за помощью в перехвате российских судов в британских водах. Об этом сообщили высокопоставленные источники в оборонном ведомстве, пишет Daily Mail.

Поскольку Владимир Путин все более дерзко демонстрирует российскую военную мощь вокруг Великобритании, военно-морские планировщики заявили изданию The Mail on Sunday, что им "нужна помощь" Парижа в борьбе с угрозой.

На прошлой неделе стало известно, что Кремль направил три подводные лодки в воды к северу от Великобритании с целью саботажа британских подводных кабелей, пока HMS Dragon, единственный доступный Великобритании эсминец, находился в восточном Средиземноморье. Российский президент также отверг угрозу премьер-министра Кира Стармера захватить российские суда, находящиеся под санкциями.

Считается, что у британских ВМС есть только одна подводная лодка и два фрегата, доступные для немедленных операций.

В субботу Министерство обороны опровергло необходимость помощи Франции для Великобритании, заявив: "Воды Великобритании остаются под охраной и круглосуточным наблюдением, и у нас есть ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности Великобритании".

Но, как стало известно газете, штабные офицеры ВМС в штаб-квартире Командования ВМС на корабле HMS Excellent в Портсмуте работали над планами действий на случай чрезвычайных ситуаций по противодействию российским танкерам теневого флота с тех пор, как премьер-министр в прошлом месяце объявил, что Великобритания перехватит их.

Они пришли к выводу, что им нужна помощь французов в потенциальных операциях по высадке на берег Королевской морской пехотой и "наблюдении" со стороны кораблей надводного флота.

Источник во французском флоте сообщил, что "в настоящее время военно-морские силы Франции обладают одним из самых мощных передовых военно-морских присутствий в Европе".

"Если британцам нужна дополнительная помощь против россиян, то Франция, безусловно, имеет возможность помочь", – добавили там.

Высокопоставленный источник в Министерстве вооруженных сил в Париже заявил, что Франция и Великобритания уже обмениваются разведывательными данными для содействия слежению за российскими судами.

Как сообщал УНИАН, Великобритания готовит новую версию масштабного плана по подготовке всей страны к переходу в состояние войны. Он затронет различные сектора – от вооруженных сил и полиции до больниц и промышленности.

Начальник штаба обороны Великобритании, маршал авиации сэр Ричард Найтон рассказал, что обновленная версия так называемой "Правительственной книги войны" будет опираться на уроки холодной войны. При этом будет учтен современный контекст "с современным обществом и современной инфраструктурой".

Речь идет об обеспечении устойчивости критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения, к различным угрозам. И речь идет не только о стихийных бедствиях, но и о рисках войны.

