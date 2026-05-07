Иран может выдержать блокаду Ормузского пролива несколько месяцев, - WP

Иран может выдержать морскую блокаду США как минимум в течение 90−120 дней, прежде чем столкнется с критическими экономическими проблемами. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с конфиденциальным анализом ЦРУ.

По словам собеседников, в отчете говорится о том, что Иран сохраняет значительный баллистический потенциал. По оценке ЦРУ, Тегеран может противостоять блокаде еще дольше, если наладит сухопутную контрабанду нефти через Центральную Азию.

Источники рассказали журналистам, что Иран хранит часть своей нефти на танкерах, которые в противном случае оставались бы пустыми из-за блокады. Также Тегеран уменьшает добычу на месторождениях, чтобы сохранить функциональность скважин.

"Ситуация далеко не так плачевна, как некоторые утверждают", - сказал один из источников.

Кроме того, один из собеседников издания подчеркнул, что анализ ЦРУ, возможно, даже недооценивает экономическую устойчивость Ирана, если Тегерану удастся контрабандой перевозить нефть по суше.

"Руководство стало более радикальным и решительным, убежденное, что сможет переждать политическую волю США и удерживать внутренние репрессии для подавления сопротивления", - подчеркнул он.

50 тысяч солдат США подготовились к возможному удару по Ирану

Ранее The New York Times писало, что президент США Дональд Трамп направил около 50 000 военнослужащих для участия в войне против Ирана, отправив их на авианосцах, эсминцах, в составе экспедиционных подразделений морской пехоты и на боевых самолетах.

В издании подчеркнули, что сейчас американские военные находятся в состоянии боевой готовности в регионе, в то время как США подают противоречивые сигналы о статусе военных действий. К примеру, госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что операция "Эпическая ярость" завершена.

Кроме того, ВМС США по-прежнему обеспечивают блокаду всего судоходства в иранские порты и из них, введенную после того, как Иран фактически закрыл пролив. Военный самолет ВМС США 6 мая даже вывел из строя нефтяной танкер под иранским флагом, пытавшийся прорвать блокаду.

